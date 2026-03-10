SUSCRÍBETE
    ¿Fue penal? La polémica mano de Pablo Parra que desató la furia de los jugadores de la U contra José Cabero

    La acción ocurrió en los descuentos del partido. El juez no fue llamado por el VAR.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: captura TNT Sports

    Corrían los descuentos del duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, en el cierre de la fecha 6 de la Liga de Primera. Los azules, a pesar de estar con un futbolista menos por la expulsión de Marcelo Díaz, buscaban el tanto del triunfo de manera desesperada, sin tanto fútbol, y de la misma forma defendía el Campanil, con defensas improvisados en el área. Fue así como ocurrió la gran polémica del encuentro.

    Durante un balón alto en el área, Pablo Parra chocó con Fabián Hormazábal, quien fue más duro y movió al exjugador de Colo Colo. Sin embargo, el atacante, desplazado de esa zona, dio una vuelta entera y al momento en que la pelota bajó, se la llevó con la mano y se la sacó al lateral derecho del CDA, quien salió disparado gritándole al juez José Cabero para pedirle el penal que significaría una chance para el gol del triunfo.

    Pero el árbitro siguió en movimiento y no tomó en cuenta los reclamos de Hormazábal, ante la furia los futbolistas y el cuerpo técnico de la U.

    La molestia azul

    Una vez terminado el duelo, los jugadores del CDA rodearon a Cabero para exigirle explicaciones. Fue tanta la molestia, que ni ante los micrófonos de la transmisión oficial la ocultaron “Claro penal. Contra Limache nos cobraron uno igual”, reclamó Hormazábal en TNT Sports.

    Posteriormente, un cuestionado Paqui Meneghini, además de hablar sobre su delicada situación en el club, también se dio el tiempo de comentar la mano: “Al menos como mínimo es que la revise el árbitro y la analice tranquilamente y, entre paréntesis, hay un defensor que se la da al arquero y si no era penal, al menos había tiro libre indirecto. Nos dijo que de arriba estaba confirmado, pero debió ir a verla”.

