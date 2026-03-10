Paqui Meneghini no piensa renunciar a la U tras los malos resultados: “Siento que podemos revertir esta situación”

El primer tiempo de la U ante sus pares de Concepción no pudo ser peor. A los 27 minutos, Charles Aránguiz se sumó a la larga lista de lesionados que tiene el equipo de La Cisterna y Daniel Barrea puso en ventaja a la visita once minutos después.

Sin embargo, uno que sabe amar esos colores, Eduardo Vargas, igualó cuando se iniciaba el segundo tiempo (55′) y le daba un nuevo aire al equipo de Paqui Meneghini. Sin embargo, los estudiantiles no despertaron y fueron los sureños quienes tuvieron la mejor chance sobre el final del compromiso.

El final fue polémico. Los locales reclamaban una mano de Parra en los segundos finales, que el juez Cabero y el VAR desestimaron, y los presentes en el Estadio Nacional pidieron a gritos la salida de Meneghini. “Entiendo la molestia de la gente, están en todo su derecho”, dijo el adiestrador a TNT Sports.

“No es mucho lo que se puede decir. Entiendo la molestia de la gente, porque los resultados no son positivos. Pero siento que podemos revertir esta situación, porque confío en el plantel, confío en el trabajo y debemos comenzar a dar vuelta esto en el duelo con Coquimbo (sábado)”, agregó en rueda de prensa.

Acto seguido, habló de su relación con la dirigencia y si lo respaldan o no. “Converso con la gerencia deportiva diariamente (Manuel Mayo) y tengo la misma relación desde que comenzamos y ahora hablamos de lo que pasó en la última jugada y ahora debemos pensar en Coquimbo”.

Sobre la controvertida jugada que les pudo dar un penal en los descuentos, el transandino aseveró que “al menos, como mínimo, el árbitro debió revisarla y que luego la analice tranquilamente. Entre paréntesis hay un defensor que se la da al arquero en la misma jugada y si no era penal, al menos había tiro libre indirecto. Pero el juez nos dijo que de arriba estaba confirmado, pero debió ir a verla”.

Ya en el análisis del compromiso, Meneghini detalló que “hoy nos costó más entrar a los espacios para atacar, con Palestino fue más general, en el segundo logramos modificar y tiempo es el equipo que queremos ver”.

Finalmente, Paqui se refirió a la nueva lesión que afecta a la oncena laica, Charles Aránguiz fue reemplazado antes que termine el primer tiempo, y concluyó que “Charles es uno de nuestros líderes, pero tenemos un plantel que nos pueda dar variantes y encontrar otro once”.