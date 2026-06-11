SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Capturan a pareja que habría efectuado una ráfaga de disparos para amedrentar a una familia en La Cisterna

    Los imputados fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. El Tribunal estableció un plazo de 120 días para la investigación del caso.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Fue la noche del martes 9 de junio cuando dos personas movilizadas en motocicleta se detuvieron frente a un domicilio en la comuna de La Cisterna. Uno de los sujetos de bajó del transporte, se acercó a la casa y efectuó una ráfaga de disparos justo en la entrada de la vivienda. Posteriormente se subió a la moto donde ambos huyeron.

    Previamente un hombre denunció haber sido amenazado de muerte junto a su grupo familiar. Horas más tarde, mientras efectuaba la denuncia ante Carabineros, familiares recibieron información de vecinos que alertaban sobre disparos realizados por desconocidos en contra de su vivienda.

    De esa forma, la Fiscalía Metropolitana Sur y el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros de Chile, iniciaron una investigación.

    Esa misma noche, la madrugada del 10 de junio, se efectuó una orden judicial de entrada y registro, en virtud de la cual se detuvo a dos imputados. Todo esto a menos de 24 horas desde ocurridos los hechos.

    Durante el procedimiento se incautó una pistola marca Glock con su número de serie borrado, un cargador y munición calibre 9 milímetros, además de diversos teléfonos celulares de interés para la investigación.

    El arma incautada presentaba modificaciones destinadas a aumentar significativamente su capacidad de fuego, permitiéndole efectuar disparos en modalidad automática o en ráfaga.

    Personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) está desarrollando diversos peritajes balísticos científico-técnicos con el objetivo de determinar si el arma incautada fue utilizada en los disparos denunciados y establecer una eventual vinculación con otros hechos delictivos investigados.

    Los detenidos fueron formalizados por la Ley de Control de Armas y quedaron en prisión preventiva. El Tribunal estableció 120 días para la investigación del caso.

    Más sobre:PolicialBalazosRáfagaDisparosCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    Squella considera que críticas de Boric por cobros del CAE se deben a expectativas presidenciales: “Quiere estar de inmediato en vitrina”

    PDI y Fiscalía supraterritorial detienen a 10 integrantes de banda criminal que planeaba un homicidio en la Región del Maule

    Operadores financieros estiman una mayor caída para el IPC de junio

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    Paso Los Libertadores reabre tras dos días cerrado de forma preventiva

    Lo más leído

    1.
    Tras informe de Contraloría por censistas con antecedentes: INE confirma apertura de sumario y denuncia al Ministerio Público

    Tras informe de Contraloría por censistas con antecedentes: INE confirma apertura de sumario y denuncia al Ministerio Público

    2.
    Sismo de magnitud 5,5 se registra en el norte y SHOA descarta amenaza de tsunami

    Sismo de magnitud 5,5 se registra en el norte y SHOA descarta amenaza de tsunami

    3.
    Supremazo por licencias médicas: pleno abre primeros cuadernos de remoción y revisará sumarios sobreseídos o absueltos

    Supremazo por licencias médicas: pleno abre primeros cuadernos de remoción y revisará sumarios sobreseídos o absueltos

    4.
    Concejal Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    Concejal Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    5.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 11 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming
    Chile

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Squella considera que críticas de Boric por cobros del CAE se deben a expectativas presidenciales: “Quiere estar de inmediato en vitrina”

    PDI y Fiscalía supraterritorial detienen a 10 integrantes de banda criminal que planeaba un homicidio en la Región del Maule

    Operadores financieros estiman una mayor caída para el IPC de junio
    Negocios

    Operadores financieros estiman una mayor caída para el IPC de junio

    El Banco Central Europeo eleva las tasas de interés ante presión inflacionaria por conflicto en Medio Oriente

    La “batalla cultural” que Quiroz busca dar con la megarreforma: “Aquí hay un cambio de relato”

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”
    Tendencias

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    ¿Existe un mayor riesgo de guerra nuclear? Informe detecta que potencias han ampliado y modernizado sus arsenales

    Eduardo Vargas arremete contra Nicolás Córdova: “La Selección tiene buenos jugadores, les falta un técnico con carácter”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas arremete contra Nicolás Córdova: “La Selección tiene buenos jugadores, les falta un técnico con carácter”

    Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026

    Coletazos del triunfo histórico de la UC en La Bombonera: figura de Boca Juniors rescinde contrato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”
    Mundo

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    Trump amenaza a Irán con tomar isla de Kharg “en un futuro no muy lejano” y controlar su sector petrolero “como en Venezuela”

    Rusia confirma nuevas reuniones con los enviados de Trump para este mes de junio

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor