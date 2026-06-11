Capturan a pareja que habría efectuado una ráfaga de disparos para amedrentar a una familia en La Cisterna

Fue la noche del martes 9 de junio cuando dos personas movilizadas en motocicleta se detuvieron frente a un domicilio en la comuna de La Cisterna. Uno de los sujetos de bajó del transporte, se acercó a la casa y efectuó una ráfaga de disparos justo en la entrada de la vivienda. Posteriormente se subió a la moto donde ambos huyeron.

Previamente un hombre denunció haber sido amenazado de muerte junto a su grupo familiar. Horas más tarde, mientras efectuaba la denuncia ante Carabineros, familiares recibieron información de vecinos que alertaban sobre disparos realizados por desconocidos en contra de su vivienda.

De esa forma, la Fiscalía Metropolitana Sur y el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros de Chile, iniciaron una investigación.

Esa misma noche, la madrugada del 10 de junio, se efectuó una orden judicial de entrada y registro, en virtud de la cual se detuvo a dos imputados. Todo esto a menos de 24 horas desde ocurridos los hechos.

Durante el procedimiento se incautó una pistola marca Glock con su número de serie borrado, un cargador y munición calibre 9 milímetros, además de diversos teléfonos celulares de interés para la investigación.

El arma incautada presentaba modificaciones destinadas a aumentar significativamente su capacidad de fuego, permitiéndole efectuar disparos en modalidad automática o en ráfaga.

Personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) está desarrollando diversos peritajes balísticos científico-técnicos con el objetivo de determinar si el arma incautada fue utilizada en los disparos denunciados y establecer una eventual vinculación con otros hechos delictivos investigados.

Los detenidos fueron formalizados por la Ley de Control de Armas y quedaron en prisión preventiva. El Tribunal estableció 120 días para la investigación del caso.