Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    El Deportivo

    “Me falta un codo más claro”: así operó el VAR en el polémico golpe de Cristián Cuevas ante O’Higgins

    El futbolista cruzado le propinó un codazo a Francisco González, que el árbitro Juan Lara y el VAR, encabezado por Piero Maza, solo consideraron para tarjeta amarilla.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: captura TNT Sports.

    Por la fecha 6 de la Liga de Primera, O’Higgins derrotó por la cuenta mínima a Universidad Católica, gracias a un tanto de Bastián Yáñez a los 38′. Sin embargo, a los 23′, cuando igualaban sin goles, ocurrió una acción que pudo haber simplificado aún más las cosas para el elenco celeste y que fue una de las grandes polémicas del fin de semana.

    Francisco González atacaba por la banda derecha del cuadro local. De pronto, frenó y lanzó un pelotazo hacia la izquierda. En ese instante, en su intento por detenerlo, Cristián Cuevas le dio un codazo en el rostro al momento en que el jugador argentino se desprendió de la pelota.

    Mientras el atacante de O’Higgins se retorcía de dolor en el césped, el árbitro Juan Lara lo amonestó solo con tarjeta amarilla.

    Así operó el VAR

    Este lunes se liberaron los audios del VAR de esa discutida acción a través de la cuenta de la Liga de Primera en YouTube. “El VAR, en su chequeo protocolar de posible tarjeta roja, analiza diferentes ángulos y velocidades, interpretando que en su intento por cargar al rival para ganar espacio y posición, el jugador rojo abre su brazo, impactando la cara del rival, golpeándolo con una intensidad media que se evalúa como temeridad“, comenzaron describiendo en el registro.

    Al momento en que Juan Lara consultó por la jugada, desde la cabina, encabezada por Piero Maza, le sugirieron lo siguiente: “Me falta el codo como herramienta, si bien es cierto lo impacta con el codo en el rostro, pero va el brazo ya abriéndose y falta intensidad, pero está al límite”.

