Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes por su pelea con Matías Palavecino: “Fue una estupidez”.

Jorge Contreras criticó la reacción de Clemente Montes en el incidente que protagonizó con Matías Palavecino en la derrota de Universidad Católica por 1-0 ante O’Higgins.

El episodio ocurrió en los minutos finales del partido disputado en el estadio El Teniente. En el tiempo agregado, el equipo de Daniel Garnero tuvo un tiro libre a favor cerca del área rival. Montes pidió ejecutar el lanzamiento, pero Palavecino tomó el balón para realizar el cobro.

La discusión entre ambos jugadores incluyó empujones y un cabezazo del delantero formado en la UC hacia su compañero, además de reclamos mientras se desarrollaba la jugada. Finalmente, Palavecino ejecutó el tiro libre y el arquero Omar Carabalí evitó el empate con una atajada notable, que envió la pelota al tiro de esquina.

😱🔥👀 ¡Pasó de todo en los descuentos!



Clemente Montes se molestó con Matías Palavecino en el lanzamiento libre para #LosCruzados, pero el argentino dibujó una obra de arte que Omar Carabalí se lució atajando a mano cambiada en este #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 8, 2026

Tras el encuentro, Contreras analizó la acción y cuestionó la reacción del atacante. “Algo va a pasar. En Católica esas cosas no les parecen acordes al club. ¿Por qué pide el tiro libre? Le hacen la falta y se sentía con deseos de tirar él. Se tenía fe. Palavecino se mete. Incluso le tira un cabezazo hacia abajo Montes”, señaló al medio RedGol.

El exvolante agregó que la jugada pudo haber tenido consecuencias disciplinarias si el juez Juan Lara advertía lo ocurrido. “Menos mal que el árbitro no se dio cuenta, creo que eso determina una expulsión por agresión al compañero. Después se notó claramente la molestia de él. Quizás por el resultado o porque se tenía fe”, afirmó Coke.

Contreras también cuestionó la conducta del delantero en ese momento del partido. “Fue una estupidez, no es una acción de un jugador profesional, maduro. Son niñadas que les salen por calenturas”, dijo. “No estuvo bien. Por suerte el árbitro no se dio cuenta de su actitud, no fue para nada correcta”, remarcó.

El exvolante, que destacaba por su golpeo en los tiros libres, destaca también el lanzamiento del ex Coquimbo Unido. “Palavecino fue firme y casi mete el gol. Le pegó muy bien al palo del arquero”, puntualizó.