El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

Guantes, stick y casco al aire. Natalia Salvador, infranqueable, evita un nuevo shootout. Cierra una heroica tanda y se erige como figura al igual que en tantas jornadas, desatando la euforia de las Diablas. La selección nacional vence a Japón y sella su clasificación al Mundial de Hockey Césped de 2026, que se disputará en Amstelveen (Países Bajos) y Wavre (Bélgica). Se trata de la segunda cita planetaria consecutiva a la que acudirán.

Un repleto Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, que era una caldera, festejó la épica victoria de las nacionales: “Es muy impresionante, venimos trabajando muy duro para esto, clasificamos a nuestro segundo Mundial consecutivo, así que muy contenta y emocionada. Lo dimos todo, luchamos hasta el último minuto y lo logramos. Muy contenta y orgullosa de todo mi equipo, hemos defendido como nunca, nuestro objetivo era ser una muralla y lo hemos hecho. Contenta porque se está mostrando en la cancha lo que hemos trabajado”, indicó la portera.

Las Diablas sellaron una nueva consecución que es reflejo de un extenso proceso que las elevó y les permitió meterse entre la élite de la disciplina. Todo a raíz de una verdadera revolución en el hockey césped nacional.

Los pilares de la revolución

Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey de Chile (Fehoch), analizó las claves del proyecto deportivo. En diálogo con El Deportivo, el dirigente explica los secretos de la profesionalización de la disciplina gracias a un arduo trabajo que inició décadas atrás. “El proceso comenzó inclusive antes de que llegara Cachito (Sergio Vigil), que lleva prácticamente 11 años en Chile. Comenzó con Alfredo Castro, que lleva 16 años en Chile, y fue toda una generación, en el fondo, liderada por la Claudia Schüler”, destaca el timonel.

“Es el gran artífice, hasta el día de hoy. Ha sido el head coach general de la federación y del staff de todas las selecciones. Y él es el que tiene que mantener efectivamente el equilibrio entre los cuerpos técnicos, mantener la línea editorial a través de todos los procesos de junior, de niños y adultos, damas y varones. Entender qué es lo que faltan, entender cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus falencias y saber complementarlas”, complementa De Witt.

Alfredo Castro lideró el hockey césped chileno entre 2004 y 2009 para retornar nuevamente en 2013, etapa en la que se convirtió en el arquitecto de una época inédita en la disciplina. Entregó los primeros resultados e inició una nueva metodología de trabajo, más cercana al profesionalismo. Esto terminó siendo complementado por Sergio Vigil, que llegó en 2016 para ser head coach de las Diablas. Cachito dejaría el cargo en 2024 para adentrarse en la federación, haciéndose cargo del Plan de Masificación del Hockey en el país.

Su palmarés y experiencia son conocidas por todos. Dejando de lado su éxito con las Leonas de Argentina, donde tocó el cielo del hockey mundial, con las Diablas lideró una revolución. Generó un cambio de paradigma, transformando la metodología de trabajo. Produjo un cambio deportivo, físico y de mentalidad, además de implantar una identidad propia. Su sucesor fue Cristóbal Rodríguez, otro hockista de una extensa carrera.

“Fue una generación que se empezó a consolidar bajo la dirección de Alfredo Castro. Después, con la experiencia de Cachito, se creó un grupo muy afiatado, que empezó a mirar la práctica del deporte no como un pasatiempo, no como un hobby, sino como una meta de vida. Ahí tiene un tremendo mérito Claudia Schüler, que fue la primera que decide dejar el país e irse a jugar a la Bundesliga alemana, donde empieza a practicar el deporte y a un nivel semiprofesional. Ella estudiaba, era kinesióloga, pero también le dedicaba la mayor cantidad de su tiempo al hockey. Siendo una mujer tan joven, que se fue a Europa con 22 o 23 años, fue un ejemplo que muchas otras siguieron”, indica el timonel de la federación.

El recuerdo de Schüler, lógicamente, siempre está presente. La deportista falleció en marzo del 2023 tras dar una dura batalla contra el cáncer: “Tenemos Claudia siempre presente de alguna forma. Nosotros siempre somos 11+1, de verdad es muy emocionante haber clasificado y con el nombre del estadio Claudia Schüler”, aseguró María Jesús Maldonado tras la clasificación.

La portera lideró una generación que aprendió a comportarse como un deportista de élite: “Cachito acuñó una frase que acá se utiliza mucho, que es la de ser mundialista, ser olímpico. Esto quiere decir que por más que tú no necesariamente llegues o clasifiques a estas instancias, lo importante es que te comportes como sí así fuera”, reveló el expresidente del deporte Walter Kramer, hace unos años, a El Deportivo.

Claro, todo de la mano de Vigil: “Cachito impregnó esa mentalidad que se traduce en tu día a día, en cómo enfrentas tu día a día. Con la seriedad de poder cuidarte responsablemente, de alimentarte bien, entrenar todos los días. Tú no vas a entrenar porque alguien te lo pide, lo haces porque necesitas ir cumpliendo tus propias metas personales alrededor del objetivo que te trazaste. Es una forma de vida, una visión de cómo administro mi vida”, indica de Witt.

“También le puso una impronta tremendamente técnica, pero también tremendamente filosófica en lo deportivo y en la forma de cómo afrontar la vida deportiva. Y puede ser dura porque no por trabajar duro, no por dedicarte, te asegura la victoria. A veces hay que saber pasar la derrota y el no lograr los objetivos porque había alguien mejor que tú. Eso hay que entenderlo no como algo absoluto de ganar o perder, sino que como que la meta a veces puede ser importante, pero el camino para llegar lo es aún más”, añade.

Alfredo Castro y Sergio 'Cachito' Vigil son los grandes artífices del éxito de las Diablas.

Dificultades y otros impulsos

En Chile, muchas todavía no pueden centrarse en su totalidad en el hockey césped. Algunas tienen la opción de irse a jugar afuera y así enfocarse con más dedicación en la disciplina. Las otras, afrontan las dificultades propias del resto de los deportes federados en Chile, con jugadoras que deben postergar sus estudios y familias por el hockey. Todo, siempre en complemento con sus respectivos trabajos, que deben asumir para llegar a fin de mes. El sacrificio es notable.

En ese sentido, los problemas de financiamiento también son a nivel general en la federación: “La beca Proddar es una tremenda herramienta, pero no alcanza. Da una base que se agradece mucho, pero para los niveles de desafío que estamos no es suficiente, al menos para los seis meses que vienen, donde nos gustaría que las jugadoras tengan la tranquilidad y puedan dedicarse al 100%”, desglosa de Witt.

Al mismo tiempo, otro ítem importante en la federación es el impulso de traer torneos internacionales de Clase A al país. Las Qualifiers fueron el último de una serie de certámenes que se han disputado en el último tiempo, permitiendo lograr la clasificación de local en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, la casa del hockey césped desde hace un par de años. La construcción del recinto también fue otro impulso para la disciplina. “Nos costó más de 40 años porque no era posible. No habían espacios y la inversión no venía. Ahora, nos permite abrir una puerta para que todos se acerquen”, detalla el timonel.

A su vez, los éxitos han permitido un trabajo de enlace con nuevas generaciones, al igual que los torneos disputados en el país. El objetivo es que la clasificación a grandes torneos, como Mundiales o Juegos Olímpicos, sea el estándar: “Ese estándar es el trabajo que estamos haciendo, es la base. Por eso hoy Cachito trabaja en la formación porque queremos que esto no sea una generación dorada, sino que sea un continúo. Que podamos clasificar continuamente a Mundiales, esa meta nos la pusimos en junior. Hoy llevamos cuatro mundiales, tanto en damas como varones, clasificando. Eso es un tremendo logro, un trabajo de base potente. No pasa por una generación privilegiada, es por estar permanentemente formando jugadores. Tenemos que tener estos momentos de triunfos porque eso es lo que inspira”, indica.

Tras disputar la final de los Qualifiers ante Australia, en un partido que resultaba clave para el ranking de la Federación Internacional de Hockey y el posterior sorteo del Mundial, las Diablas tienen un apretado calendario.

Esta semana saldrá el nuevo listado de la FIH, lo que permitirá conocer el bombo en el que Chile estará. Los grupos del certamen también se informarán en los días posteriores. Posteriormente, en las primeras dos semanas de junio, disputarán la Nations Cup 2026 (la edición de 2025 se desarrolló en Santiago), torneo que permite clasificar a la Pro League.

Las Diablas regresarán al país a fines de junio y durante julio completarán su preparación para afrontar el Mundial, que se disputará entre el 14 y el 30 de agosto. Tras el certamen planetario, retornarán en septiembre y tendrán un par de semanas de descanso, naturales, para retomar y competir en los Juegos Sudamericanos (Odesur), a fines de dicho mes. Será medio año plagado de competencias.