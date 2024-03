Fin de un ciclo: Cachito Vigil deja de dirigir a las Diablas y asume un nuevo desafío

En los últimos años, el hockey césped chileno ha vivido un importante progreso. Un auge que coincidió con la llegada de Sergio Cachito Vigil hace ocho años para hacerse cargo de las Diablas. “Quiero agradecerle mucho a la dirigencia. Hace dos meses recibí un mail donde me expresaron el sueño que tenían con el hockey de Chile y también en ese sueño me incluían. Y para mí fue un gran regalo, un regalo que llegó en un momento muy oportuno de mi vida, que me tocó muy hondo”, decía el popular entrenador a su llegada al país.

El paso del entrenador fue de gran trascendencia. De hecho, por primera vez la selección femenina clasificó a un Mundial, boleto que obtuvo tras conseguir el subcampeonato panamericano, donde la fallecida Claudia Schüler fue la heroína en la tanda de penales. Además, el equipo logró quedarse con un inédito oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, donde vencieron a las Leonas de Argentina, y un bronce en Santiago 2023.

Este lunes, en un acto en las canchas del complejo Claudia Schuler en el Estadio Nacional, la Federación de Hockey sobre Césped anunció la salida del técnico transandino, arquitecto del gran éxito de su país en la disciplina. Cachito dirigirá hasta la Nations Cup en junio, para luego tomar un importante desafío. Es decir, seguirá vinculado a Chile.

Los nuevos planes

Cachito Vigil se hará cargo del Plan de Masificación del Hockey en el país, un ambicioso programa que espera buscar nuevos talentos para una disciplina que está creciendo a buen ritmo y que se verá ampliamente beneficiada con las canchas del Estadio Nacional, que durante muchos años fueron un anhelo para todo el mundo de este deporte.

Su trabajo no será exclusivamente con las damas, de hecho, el plan contempla trabajar con entrenadores y, además, concretar una labor formativa con 600 niños y niñas de todo el país en tres niveles: talentos, proyección y desarrollo. Cachito viajará de Arica a Magallanes buscando nuevas figuras que puedan nutrir a selecciones nacionales en el futuro.

Las autoridades presentes en el lanzamiento del Plan de Masificación del Hockey. FOTO: JORGE DIAZ/AGENCIA VS

Además, esta detección y formación de nuevos deportistas pretende fortalecer al Hockey 5 y el Hockey indoor, disciplinas que siguen ganando adeptos. Pero no es lo único. El plan de desarrollo y masificación tendrá Escuelas de Iniciación gratuitas para niños y niñas de 6 a 12 años y que trabajarán en las canchas Claudia Schüler del Estadio Nacional. Además, en la instancia se firmó un acuerdo con la Universidad Andrés Bello que permitirá fortalecer el plan.

“Mi ciclo en junio tiene que terminar porque cada grupo tiene que tener nuevos docentes que hagan crecer el sistema. El desafío es mayor porque quiero devolverle a Chile todo lo que me dio. Ahora no serán Diablas y Diablos, sino que niños y niñas y un montón de profesionales que puedan ser entrenadores made in Chile para el futuro”, fueron algunas palabras del entrenador en el lanzamiento.