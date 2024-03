Colo Colo, contra el campeón: revisa los rivales de los equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana

Por primera vez, cuatro equipos chilenos estarán la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un hito si se considera también el bajo momento en los últimos años de los representativos nacionales en los torneos internacionales y las actuaciones de la Roja. Así, Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino tendrán la misión de dejar en alto el nombre del país en el máximo certamen continental. Eso sí, tendrán duros desafíos.

Desde lo económico, todos se verán beneficiados de millonarios premios. Acereros y mineros recibirán US$ 3 millones por haber clasificado director a esta etapa. Mientras que albos y árabes percibirán esa cifra y US$ 1,1 millón adicional por haber superado las dos fases anteriores del certamen. Es decir, US$ 4,1 millones. Además, habrá un estímulo de 330 mil dólares por partido ganado en la etapa grupal. En tanto, el premio por ganar la copa es de US$ 23 millones, el más alto de la historia.

En el camino, el Cacique superó a Godoy Cruz de Argentina y a Sportivo Trinidense de Paraguay. Mientras que los de La Cisterna superaron a Portuguesa de Venezuela y a Nacional de Paraguay. Esta última llave se terminó definiendo en Rancagua, mediante lanzamientos penales.

Eso sí, la suerte de los equipos nacionales en el sorteo que se llevó a cabo la noche de este lunes en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, fue bastante dispar, principalmente porque los cuatro elencos estaban en el bombo 4, por lo que las posibilidades de toparse con una potencia del continente eran bastante altas.

De este modo, el campeón Huachipato enfrentará a Gremio, Estudiantes de La Plata y The Strongest. Mientras que el subcampeón Cobresal se medirá con Sao Paulo, Barcelona y Talleres. En tanto, Colo Colo, dirigido por el finalista de la edición pasada Jorge Almirón, chocará con Fluminense, Cerro Porteño y Alianza Lima; y finalmente Palestino se verá las caras con Flamengo, Bolívar y Millonarios.

En el evento, Pablo Milad representó a la ANFP y coincidió con varias leyendas del fútbol sudamericano, como Enzo Francescoli, Martín Palermo, Óscar Ruggeri y Cafú, entre otros astros. A ellos también se sumó Lucas Pratto en la función de manejar el bolillero.

La suerte de Coquimbo y La Calera

En la Copa Sudamericana, Chile sumó dos equipos en la fase de grupos del sorteo: Coquimbo Unido y Unión La Calera. Los piratas superaron 2-0 a Universidad Católica en un partido único disputado en el estadio Ester Roa de Concepción. Mientras que los cementeros derrotaron por 1-0 a Everton en El Teniente de Rancagua.

A diferencia de sus pares de Copa Libertadores, a los elencos nacionales les tocó el bolillero 2, lo que les garantizó tener un sorteo más alentador. Ambas escuadras han tenido buenas actuaciones en este certamen. De hecho, los de la Cuarta Región fueron semifinalistas en 2020.

Así, Unión La Calera tendrá como rivales en el Grupo B a Cruzeiro, Universidad Católica de Ecuador y Alianza FC de Colombia. Mientras que Coquimbo Unido enfrentará en el Grupo H a Racing de Argentina, Sportivo Luqueño de Paraguay y Red Bull Bragantino de Brasil.