Terapia, exámenes y al menos un mes fuera: el futuro de Javier Altamirano tras los segundos de terror que sufrió en Argentina

Estudiantes de La Plata y Boca Juniors cerraban la jornada dominical de la primera categoría del fútbol argentino. En el campo de juego estaba presente Javier Altamirano, el volante chileno que, poco a poco, se ha ido ganando el reconocimiento del equipo que preside el histórico Juan Sebastián Verón.

Las miradas hacia su buen juego han hecho que todos le pongan atención. Por lo mismo, no es extraño que sea un llamado recurrente en las últimas nóminas de la Roja. Eduardo Berizzo lo hizo debutar frente a Cuba y, durante los próximos días, lo esperaba Ricardo Gareca en Europa para los amistosos frente a Albania y Francia, respectivamente.

Su nombre, sin embargo, hoy está marcado en lo que pudo ser una tragedia. Cuando se disputaba el minuto 27 del encuentro válido por el Torneo de Argentina, el partido se interrumpió súbitamente. El futbolista formado en Huachipato se desplomó sobre el terreno de juego del Estadio Uno, situación que generó una conmoción en la que nadie quedó indiferente.

Llantos, desesperación y mucha gente sobre la cancha marcaron los segundos posteriores al desplome. La mismos paramédicos del club, en una imagen que hizo recordar lo sucedido con el danés Christian Eriksen al momento de desvanecerse en la Eurocopa, lo taparon para que los hinchas ni la transmisión captaran el duro momento.

La ayuda no tardó en llegar. Dos de sus compañeros de equipo se acercaron rápidamente para ayudarlo, tras verlo con el rostro perdido y las manos retorcidas, señal de que algo malo le estaba ocurriendo al chileno. De hecho, hasta el mismo técnico del Pincharrata, Eduardo Domínguez corrió para asistirlo y estar a su lado.

A los pocos segundos, ya todo era un caos. Mientras el equipo médico del club corría a asistirlo, varios jugadores comenzaron a tomarse la cabeza en un gesto de desesperación. El llanto de Enzo Pérez, emblema del River de Marcelo Gallardo y que hoy milita en Estudiantes, fue conmovedor. Otros reaccionaron rápidamente y le pidieron a la ambulancia que ingresara a prestar ayuda. En esos instantes de incertidumbre, el DT de Estudiantes fue a llamar la atención al conductor del vehículo de emergencia para que llegara lo antes posible al sitio donde estaba su jugador. Su traslado fue de inmediato, sin ningún tipo de detención, a un centro hospitaliaro que no está a más de 100 metros del estadio.

Frente a lo sucedido, la decisión del juez central del compromiso, Fernando Echenique, de suspender el partido no encontró detractores. De hecho, el delantero de Boca Juniors Edinson Cavani se acercó a los jueces, mientras que José Sosa de Estudiantes hizo lo propio. Allí el uruguayo le consultó: “¿Está bien el pibe?”, a lo que al argentino respondió que estaban esperando mayor información. En medio de este diálogo el réferi anunció la decisión: “Primero el pibe”, decretando la suspensión del duelo que Cavani y Sosa sellaron con un abrazo.

Minutos después llegó algo de tranquilidad después de que por los altoparlantes del estadio se diera a conocer que “Altamirano se encuentra con la guardia médica, ya con conocimiento”, noticia que provocó una ovación espontánea del público.

Lo que viene

Durante las últimas horas, el futbolista ha sido sometido a diferentes exámenes. Ha reconocido que no se acuerda de nada del episodio que marcará su carrera. Está acompañado de su mujer, quien está embarazada. No tiene ningún tipo de contacto vía telefónica, ya que se le prohibió como parte del tratamiento intensivo al que está siendo sometido.

Altamirano ya ha pasado por una serie de exámenes en las últimas horas: electroencefalograma, laboratorio completo y pasó la noche en observación. No se descarta que pueda ser trasladado a otro hospital con equipos de mayor complejidad.

De momento, existe tranquilidad en su círculo más cercano. Los exámenes a los que ha sido sometido no han arrojado ninguna anomalía que requiera una intervención inmediata. Desde la Roja, a través del doctor Roberto Yáñez, también se he la estado haciendo un seguimiento.

Después de que el chileno fuera recibido en un centro asistencial, el club dio a conocer un primer informe de lo ocurrido. “El jugador Javier Altamirano sufrió un episodio convulsivo. Se encuentra en internación bajo observación y para complementar estudios. Se realizó TAC, la que resultó sin imágenes patológicas evidentes. Se encuentra estable”, informaron a través de las redes del club.

A su vez, Hugo Montenegro, médico del Pincha, profundizó por la noche que “está bien, se determinó que lo que tuvo fue una convulsión. Ingreso al sanatorio, le hicieron todos los estudios que se hacen de entrada. Se hizo laboratorio, una tomografía, que dio bien y descartó las cosas -por ejemplo- tumorales. De ahora en más quedó en observación, en terapia. Mañana a la mañana se hace los estudios, hay que complementarlos y así determinar cuál fue la causa”.

“Primero en el momento solo podemos determinar si fue una convulsión o no. Después con los estudios que se hacen, cómo se lo ve, cómo llega la observación de laboratorio. Lo importante es que salió del episodio de convulsión, se le hicieron los primeros estudios, que arrojaron buenas noticias, la imagen de la tomografía es normal”, completó.

El recuerdo latente de Christian Eriksen

Foto: Reuters.

Durante el desarrollo de la Eurocopa que se disputó en 2021 se vivió una situación que volvió a revivirse con la caída de Altamirano. En el duelo entre Dinamarca y Finlandia, el futbolista Christian Eriksen se desmayó tras ir a disputar una pelota. “Esto es diferente, acá no hubo ningún problema cardiaco”, dicen desde el círculo del volante.

Los paramédicos debieron ingresar al campo de juego para atenderlo mientras se encontraba inconsciente, para luego realizarle una reanimación cardiopulmonar. Mientras esto pasaba, los jugadores crearon un muro humano con el fin de que los fanáticos del estadio, así como el canal oficial, no mostraran lo que le pasaba al volante.

Tras 15 minutos, Eriksen fue retirado de la cancha en camilla consciente y con una máscara de oxígeno para ser llevado a un centro médico.

Después de casis siete meses de recuperación, el volante se refirió a su experiencia cuando se alistaba para volver al fútbol de la mano del Brentford.

“Desaparecí de este mundo durante cinco minutos, hasta que me volvieron los latidos”, comenzó diciendo el volante en una entrevista. “Es una experiencia fuera de este mundo, extraña, porque sucedió y yo estaba donde estaba, pero ver dónde estoy ahora es muy extraño”.

Foto: Reuters.

Eriksen también rememoró detalladamente la situación. “Recuerdo todo menos esos cinco minutos, el saque de banda, el balón que me dio en la rodilla y no sé qué pasó después. Después me desperté con gente a mi alrededor y sentí una presión en el pecho, tratando de recuperar el aliento. No tenía idea de lo que había sucedido en ese momento, y luego pensé: ‘¿Pasó algo con mis piernas, me rompí la espalda?’”, expresó.

“¿Puedo levantar la pierna? Todas estas pequeñas cosas las hacía para ver qué pasaba. Luego, en la ambulancia escuché a alguien decir ‘cuánto tiempo ha estado inconsciente’ y alguien dijo ‘cinco minutos’. Esa fue la primera vez que escuché que me había ido”, complementó.