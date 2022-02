Eriksen recuerda su momento más oscuro: “Me fui de este mundo durante cinco minutos”

Christian Eriksen alista su retorno. El mediocampista danés, quien hace aproximadamente siete meses sufrió un paro cardiaco mientras durante un partido de su selección en la pasada Eurocopa, está cada vez más cerca de regresar a la actividad, tras ser presentado como nuevo jugador del Brentford.

El ex jugador del Tottenham dialogó con BBC Sports, en una entrevista en la que recordó el incidente que sufrió en el minuto 43 del compromiso ante Finlandia, refiriéndose, además, a cómo proyecta su futuro luego de su momento más oscuro.

“Desaparecí de este mundo durante cinco minutos, hasta que me volvieron los latidos”, comenzó diciendo el volante. “Es una experiencia fuera de este mundo, extraña, porque sucedió y yo estaba donde estaba, pero ver dónde estoy ahora es muy extraño”, complementó.

Eriksen también rememoró detalladamente la situación. “Recuerdo todo menos esos cinco minutos, el saque de banda, el balón que me dio en la rodilla y no sé qué pasó después. Después me desperté con gente a mi alrededor y sentí una presión en el pecho, tratando de recuperar el aliento. No tenía idea de lo que había sucedido en ese momento, y luego pensé: ‘¿Pasó algo con mis piernas, me rompí la espalda?’”, expresó.

“¿Puedo levantar la pierna? Todas estas pequeñas cosas las hacía para ver qué pasaba. Luego, en la ambulancia escuché a alguien decir ‘cuánto tiempo ha estado inconsciente’ y alguien dijo ‘cinco minutos’. Esa fue la primera vez que escuché que me había ido”, complementó, en esa misma línea.

Además, aprovechó de agradecer al personal médico que lo ayudó desde entonces y a quienes le manifestaron su cariño mediante redes sociales: “Lo primero es mostrar gratitud a las personas que me rodean. Compañeros de equipo, a los médicos que me atendieron y luego todos los mensajes de la gente que mostraron su apoyo a mí y a mi familia. Fue realmente importante ver a todos estos mensajes”.

El otrora hombre del Inter de Milán, equipo en el que compartió con Alexis Sánchez y Arturo Vidal, debió ser liberado del club italiano, debido a que la Serie A no tenía permitido a sus jugadores ingresar a la cancha con un desfibrilador cardioversor implantable, lo que lo llevó a firmar en el Brentford. Para Eriksen, contar con un DAI aumenta su confianza: “No veo ningún riesgo. Tengo un DAI, si algo me pasa sé que puedo estar seguro”.

Sobre la fecha de su regreso, comentó que es un proceso que prefiere llevar con cautela: “Llevo poco más de una semana entrenando con el equipo y lleva tiempo ponerse en forma. De momento, cuando el entrenador me ve en forma y quiere contar conmigo, yo acepto. Pero de momento lo estamos tomando al día a día”.

Y, finalmente, se mostró optimista con recuperar su mejor versión: “No veo ninguna razón por la que no pudiera volver a mi mejor nivel, si te soy sincero. Ha sido una larga recuperación y aún queda, pero siento que cada vez está más cerca mi vuelta y tengo paciencia para esperar al momento adecuado”.

“Va a ser muy especial poder volver a un campo de fútbol y jugar después de siete u ocho meses. Va a ser increíble”, concluyó.