Técnico de Manchester United critica a Cristiano Ronaldo: “Debería marcar más goles”

Manchester United pasa un momento complicado en la Premier League. El equipo se estanca en la sexta posición de la tabla de posiciones y hace una semana quedó eliminado de la Copa FA a manos del Middlesbrough, cuadro de la segunda categoría.

Una de las principales críticas para el cuadro mancuniano, que hoy dirige el alemán Ralf Rangnick, es su incapacidad para cerrar los últimos partidos. En la antesala del duelo ante el siempre complicado Southampton, a las 9:30 de Chile, el entrenador salió a explicar la racha de sus dirigidos.

En ese escenario, el principal apuntado por el director deportivo del sorprendente Leipzig fue su máxima estrella, el portugués Cristiano Ronaldo, quien volvió esta temporada al cuadro británico.

“Seamos sinceros, esto no sólo se trata de Cristiano Ronaldo. Es cierto, debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones. Pero no ha marcado suficiente. No es un problema sólo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores”, explicó el germano.

Después de un regreso muy auspicioso, el portugués entró en franca sequía con la camiseta que lo hiciera famoso en el mundo entero. CR7 no anota desde el 30 de diciembre pasado, cuando los Diablos Rojos derrotaron 3-1 al modesto Burnley, en Old Trafford.

Desde entonces han pasado cinco encuentros en los que la ex estrella de Real Madrid no ha celebrado: cuatro en la Premier y el ya mencionado de la Copa FA, una mala racha que ya se arrastra por 448 minutos.

Pese a los bajos números del ex Sporting, el adiestrador alemán que es un problema que también aqueja al resto del plantel: “No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas”.