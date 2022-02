En México apuntan a Guede luego de su salida del Necaxa: “Tenía malos tratos y a sus familiares trabajando”

Pablo Guede sigue dando que hablar en México. A su tormentosa salida del Necaxa se le suman nuevas acusaciones desde el club de los Rayos. Según la información recabada por Récord, periódico especializado en deportes, el entrenador tenía un “trato déspota” con los funcionarios del club.

Pero eso no es todo. También acusan al otrora estratega de Colo Colo de haber ubicado a familiares suyos dentro de la institución. Tenía a su suegro en un cargo de confianza y a su hijo dirigiendo algunos entrenamientos, de acuerdo a lo expuesto por el periodista Ricardo Suárez, quién también afirma que “historias de terror relatan en sub20″, luego del periodo del argentino.

El paso de Guede por Necaxa no fue negativo solo por su abrupta salida, ya que desde lo futbolístico nunca convenció. En total, sumó tres triunfos, un empate y siete derrotas; mientras que la presente temporada registró tres caídas en los primeros cuatro encuentros.

Es su tercer club en el balompié azteca, donde no ha logrado reeditar las buenas campañas que lo llevaron hasta allá. En Monarcas Morelia consiguió un 55.55 por ciento de rendimiento y fue cesado; en Xolos de Tijuana tuvo un 32 por ciento, cifra muy baja que también lo llevó al despido. Para luego recalar en el club de Aguascalientes.

Esta polémica no es la primera que el ex Palestino tiene en su historial. Conocidas son sus peleas con algunos dirigentes y jugadores con los que ha coincidido. No obstante, tiene un grupo de futbolistas que cree fervientemente en su idea.

El Mago se despidió

Un día después de que Guede firmara su finiquito, Jorge Valdivia también puso fin a su vinculo contractual con el Necaxa. El Mago arribó a México por pedido expreso del estratega y tras su salida no vio motivos para continuar.

“Con el nuevo cuerpo técnico estamos analizando otras posibles bajas”, declaró Santiago San Román, director deportivo del elenco de Aguascalientes, tras el éxodo de Valdivia y Guede. Más jugadores podrían abandonar la institución electricista, entre ellos Nicolás Castillo, quien también llegó por petición del DT. Todo esta sujeto al análisis de Jaime Lozano, quien asumió la dirección técnica del equipo.