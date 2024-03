La dura autocrítica de Manuel Pellegrini para explicar la crisis que complica al Betis

Betis de Sevilla vive uno de los peores momentos futbolísticos desde que Manuel Pellegrini asumió el club, hace ya casi cuatro años. El equipo andaluz cayó ante Rayo Vallecano y encarriló su tercera derrota consecutiva.

Una situación que, desde junio de 2020 cuando llegó el Ingeniero al cargo, había ocurrido en otras tres ocasiones. En noviembre de 2020 enrieló la misma cantidad de pérdidas, igual que entre octubre y noviembre de 2021 y en enero de 2023.

Claro que ahora el tema es aún peor. A dos meses del final de LaLiga, el paso en falso ante el cuadro de Vallecas deja a los sevillanos más lejos de las copas europeas. El principal objetivo de un plantel que no ha hecho más que perder figuras en esta temporada.

Las explicaciones del DT

Una crisis que pone al entrenador chileno en una incómoda situación. Así se desprende de sus palabras, cuando trató de explicar el estado del plantel después de decir adiós a la Europa y Conference League, además de la Copa del Rey.

“El equipo no está pasando un buen momento. No sé si estamos en el peor de la temporada, pero nos está costando ganar. Tenemos que hacer una autocrítica fuerte, hay que trabajar mucho. No nos falta voluntad, pero sí faltó claridad, intensidad y acierto. No tengo dudas que vamos a salir de esto”, dijo el adiestrador santiaguino.

Actualmente, la escuadra del barrio sevillano de Heliópolis marcha en séptimo puesto, a cuatro puntos del sexto, el último que llegará a las copas europeas. Todo cuando el torneo termina el fin de semana del 26 de mayo.

“Quedan nueve partidos, 27 puntos y nueve finales. Perder tres partidos seguidos nos molesta mucho y hay que reconocer que no estamos pasando buen momento”, explicó el Ingeniero tras la derrota en el barrio capitalino de Vallecas.

Asimismo, afirmó que “desde ahora hay que afrontar cada partido como una final. Tenemos 15 días para recuperarnos, porque hemos estado poco tiempo en estas situaciones, al menos últimamente. Pero hay que buscar la solución lo antes posible”.