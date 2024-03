Escena terrible en La Plata: Javier Altamirano abandona en ambulancia el duelo entre Estudiantes y Boca

Javier Altamirano no pudo terminar el duelo entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. En el Estadio UNO, donde hacen de local los pincharrata, se vivió una escena terrible que afectó al futbolista formado en Huachipato. El jugador se desplomó solo en el campo de juego y recibió de inmediato la atención médica. Según lo informado por TyC Sports, el futbolista se despertó cuando llegó al Instituto Médico Platense.

Tras la grave situación en el campo de juego, el seleccionado nacional tuvo que abandonar de urgencia. Fue trasladado en ambulancia. En una primera instancia, el futbolista fue atendido por sus compañeros. Su cara daba cuenta de que se trataba de algo grave, ya que mostraba evidentes dificultades para respirar. Tras percatarse de lo vivido, Enzo Pérez rompió en llanto.

De acuerdo a lo informado por la reportera en campo de la cadena ESPN, Morena Beltrán, todo sucedió luego de que a Altamirano se le saliera el hombro. La conmoción escaló a todos los estamentos. El vicepresidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, expuso su preocupación. Incluso los hinchas estaban atentos a la evolución del chileno. Tras algunos minutos, por altoparlante se informó que el ex siderúrgico está consciente. “Altamirano está con la guardia médica, ya con conocimiento”, fue la frase que provocó un estruendoso aplauso en las tribunas.

Por lo acontecido, el partido fue suspendido. Lógicamente, nadie objetó la decisión del árbitro Fernando Echenique. De hecho, el goleador de Boca, Edinson Cavani, expuso su preocupación al juez: “¿Pero está bien el pibe?”, consultaba el uruguayo. “Primero el pibe”, señaló el silbante.

El técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, también se refirió al grave accidente del volante nacional. “Al principio no teníamos mucha noción de la situación real, ahora tenemos un parte. Tuvo otra situación en la ambulancia. La vida por delante de cualquier situación en el deporte, es algo que hablamos en el día a día. La salud es más importante que nuestro trabajo. Es muy difícil esto, había chicos llorando. Javi es un chico muy querido. Su señora está embarazada”, reveló el estratega.

“La familia de Estudiantes se movió rapidísimo. Su esposa ya está con él. Nos tocó a nosotros. Si le tocaba a otro, tendríamos que solidarizar. A veces todo es tan frívolo que no miramos la angustia que sucede atrás”, reflexionó.

“Estábamos viendo si había tenido un choque, pero fue solo. Ahora está estable. Fue todo duro, a la salida hubo otra situación. En la vorágine de la desesperación, la emergencia conlleva a chicos angustiados. Nadie sabía nada y todos gritan. Nadie quiere sacar ventaja en esto. Ahora en este instante esperamos que continúe estable”, complementó.

Preocupación en la Roja

Javier Altamirano está en la lista de Ricardo Gareca. Sin embargo, esta situación pone en duda su participación en los amistosos. Esto se suma a las lesiones de Diego Valdés y Erick Pulgar. El volante de 30 años abandonó último encuentro del América y desde México ya ponen en duda su participación con la Roja.

Concretamente la acción se llevó a cabo en el minuto 43′ del enfrentamiento en que las águilas visitaron al Chivas de Guadalajara en un partido válido por la fecha 12 de la Liga MX. Posterior a una buena jugada ofensiva del club visitante, el 10 del América fue victima del desgaste que ha tenido durante las últimas semanas y se tomó directamente la parte posterior del muslo derecho. Inmediatamente después de eso solicitó el cambio y en su reemplazo entró el paraguayo Richard Sánchez.

El seleccionado chileno no fue capaz de salir por su propia cuenta y debió ser ayudado por el carrito de emergencias para abandonar el terreno de juego. Si bien aún se desconoce el verdadero alcance de su lesión y el tiempo que le tomaría la recuperación, las imágenes no son para nada prometedoras y todo dependerá de lo que arrojen los estudios médicos para saber si podrá o no viajar con Gareca y compañía a Europa para la fecha FIFA.

Por otro lado, Erick Pulgar no pudo terminar el último encuentro de Flamengo y debió abandonar la cancha al minuto 67′ con evidentes molestias físicas, lo positivo es que pudo salir por sus propios medios. Fue reemplazado por Igor Jesus.