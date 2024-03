¿Mala leche o choque fortuito? Falcón se defiende tras jugada que terminó con juvenil de Coquimbo fracturado

El pálido empate entre Colo Colo y Coquimbo Unido queda marcado por el potente choque que protagonizaron Maximiliano Falcón con el canterano pirata Dixon Pereira. Fue una jugada que terminó sacando al jugador de 17 años de la cancha, quien tuvo que ser atendido de urgencia en un centro asistencial de la ciudad nortina, donde incluso entró al pabellón.

Todo comenzó en el minuto 78, cuando Pereira recién sumaba 120 segundos en cancha. Un balón aéreo encontró a los dos futbolistas, quienes tuvieron un potente choque en búsqueda de ganar la acción. Ahí Pereira fue directo al central colocolino, el cual prefirió saltar para cabecear el balón. Esa diferencia fue clave, ya que la rodilla de Falcón terminó golpeando el pecho del aurinegro, quien de inmediato cayó al piso.

Lo que vino después fue dramático, ya que no solo tuvo que ser reemplazado, sino que trasladado de emergencia a un centro asistencial en ambulancia para ser atendido por una fractura.

Pese a los reclamos de los jugadores de Coquimbo, la jugada no fue revisada por el VAR ni sancionada como falta, algo que no dejó a todos contentos. Por ejemplo, Patricio Rubio, futbolista de Ñublense, demostró su malestar en redes sociales: “Que locura, fractura de costilla y nada. La fecha pasada me expulsaron por mucho menos, que desastre. Hay que unificar el criterio”, expresó el delantero con pasado azul.

La explicación de Falcón

“Me enteré por el médico nuestro que va a entrar a pabellón. Mis compañeros me dicen que fue una jugada de partido. Nunca tengo la intención de pegarle, los que me conocen saben que no soy mala leche. Soy bruto, sí, pero no mala leche”, arrancó diciendo el central uruguayo quien habló con los medios tras el partido.

“Fue una jugada fortuita. Lo que importa ahora es él, esperemos que salga bien y después hablaré con él cuando salga de pabellón. Me acaban de pasar su número y le voy a mandar un mensaje. También decirle a la familia que gracias a dios no es nada grave por lo que me dicen”, fue otra de sus reflexiones al respecto.

En esa misma línea, el uruguayo también contó que habló con Fernando Díaz, entrenador de Coquimbo para transmitirle su preocupación: “Hablé con el técnico al final. Él me decía que estaba nervioso porque era su debut y lamentablemente tiene ese choque conmigo. Mi idea fue disputar el balón, ya veré la jugada, pero por lo que me dicen es una jugada de partido”, señaló.

El parte médico

Luego del cotejo, el área médica de Coquimbo Unido emitió un comunicado detallando la situación de Dixon Pereira quien fue trasladado al hospital de la ciudad para ser tratado. “Sufre un traumatismo directo parrilla costal derecha”, aclaran de entrada.

“El jugador refiere inicialmente dolor, después dice que el dolor va creciendo. Se ausculta asimétrico, por lo que se decide trasladar al Hospital de Coquimbo donde se confirma: neumotórax secundario a traumatismo directo; doble fractura costal simple de 4° y 5° arco sotal y una contusión pulmonar secundaria a la fractura refereida”, detallan.

Finalmente, también informan que “el jugador tiene una pleurostomía instalada. Está estable y quedará hospitalizado en un servicio de Cirugía del Hospital de Coquimbo durante los próximos días para su recuperación”.