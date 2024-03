¿Uno menos para Gareca? Diego Valdés sale lesionado y queda en duda su participación en la fecha FIFA

Los próximos 22 y 26 de marzo la selección chilena deberá enfrentar a sus pares de Albania y Francia respectivamente. Diego Valdés es uno de los nombres importantes incluidos en la nómina por Ricardo Gareca para afrontar esta fecha FIFA. Sin embargo, el volante de 30 años salió lesionado en el último encuentro del América y desde México ya ponen en duda su participación.

Concretamente la acción se llevó a cabo en el minuto 43′ del enfrentamiento en que “Las Águilas” visitaron al Chivas de Guadalajara en un partido válido por la fecha 12 de la Liga MX. Posterior a una buena jugada ofensiva del club visitante, el 10 del América fue victima del desgaste que ha tenido durante las últimas semanas y se tomó directamente la parte posterior del muslo derecho. Inmediatamente después de eso solicitó el cambio y en su reemplazo entró el paraguayo Richard Sánchez.

El seleccionado chileno no fue capaz de salir por su propia cuenta y debió ser ayudado por el carrito de emergencias para abandonar el terreno de juego. Si bien aún se desconoce el verdadero alcance de su lesión y el tiempo que le tomaría la recuperación, las imágenes no son para nada prometedoras y todo dependerá de lo que arrojen los estudios médicos para saber si podrá o no viajar con Gareca y compañía a Europa para la fecha FIFA.

Le pasa la cuenta el desgaste

Es bien sabido que durante el último tiempo el ex Audax Italiano a base de buen juego, goles y asistencias, no solo se ganó el apoyo absoluto de los aficionados del club, sino que el entrenador, André Jardine, lo considera prácticamente en titular indiscutido y jugador clave para el funcionamiento del equipo.

Es por eso mismo y el apretado calendario que han tenido durante los últimos días, que su dolencia en el muslo derecho puede ser consecuencia directa de este último punto. Es que durante los últimos 14 días, el equipo de la capital mexicana ha disputado un total de cinco partidos, repartidos entre la Liga MX y la Copa de Campeones CONCACAF.

Si bien el director técnico brasileño ha optado por las tan famosas (y muchas veces criticadas) rotaciones, no quita que Valdes sea uno de los futbolistas que mayor cantidad de minutos ha sumado debido a lo fundamental que es su presencia dentro del campo de juego.

El nacional ha sabido ser titular en cada uno de los clásicos que ha disputado el América durante la presente temporada. Primero ante el Cruz Azul y posteriormente en la serie de partidos contra el Chivas (dos por Concachampions y uno por la Liga MX). Por lo que a pesar de los constantes cambios en la oncena inicial, el nombre del chileno es uno de los que más se repite.

Es por eso que en el último enfrentamiento entre ambos conjuntos, el santiaguino fue nuevamente titular, aunque eso sí, ni siquiera fue capaz de terminar el primer tiempo del partido disputado en el Estadio Akron, en Jalisco.