América de México explota contra la Roja por la lesión de Diego Valdés

Diego Valdés vivió una doble fecha de las Eliminatorias llena de contrastes. Contra Perú, el volante fue la figura de un triunfo que parecía revitalizador para la escuadra de Eduardo Berizzo. Incluso anotó el gol que abrió la victoria sobre la escuadra de Juan Reynoso, el corolario de una actuación que, por cierto, lo reconciliaba con los hinchas y hasta se ganaba los profusos reconocimientos de sus compañeros.

Frente a Venezuela, en cambio, el panorama fue radicalmente distinto: alcanzó a estar en el campo de juego del Monumental de Maturín apenas 22 minutos. Diego Osorio tuvo que reemplazarle después de que sufriera un desgarro en el gemelo izquierdo. La dolencia lo margina, de hecho, para los próximos compromisos de la Roja, ante Paraguay y Ecuador, aunque lo más importante es que genera una profunda molestia en su club, el América de México, que fustigó duramente las decisiones del cuerpo técnico de Eduardo Berizzo en torno al mediocampista.

Las críticas

Las críticas las formula Santiago Baños, el presidente del club azulcrema, con el que Valdés extendió su relación contractual este año y en el que, además, es el jugador mejor pagado. “Se me hace una falta de respeto lo que hizo Chile como Selección. Se les avisó, se les mandó un estudio de lo que venía haciendo Diego, lo veníamos recuperando de la fecha FIFA anterior. Lo recuperamos, se va, participa 90 minutos, se les pidió que analizaran la carga que había tenido y lo meten 87 minutos a todo lo que da, después de inicio en el segundo partido”, en una entrevista con el canal TUDN.

Diego Valdés en el América.

No fue el único dardo. ”Es lamentable que no piensen también en los equipos, que somos quienes les pagamos a los jugadores. Y ahora ellos no van a poder tener a Diego para noviembre”, insiste, en relación a la dolencia que, según lo que estima el cuerpo médico del equipo azteca, demorará casi dos meses en quedar atrás, con el consiguiente perjuicio deportivo para el principal club de México.

Una figura clave

Si en Chile Valdés se está empezando a hacer notar, en el América está absolutamente consolidado, lo que explica la decisión del club de extender la relación contractual a cambio de millonarios beneficios. El volante percibe US$ 3,5 millones por temporada, cifra a la que hay que agregar otros cuantiosos bonos. Además, recibió una suculenta prima por acceder a la firma de la extensión del vínculo.

En lo futbolístico, el jugador formado en Audax Italiano ha respondido de acuerdo a su condición. Este año, por ejemplo, es el principal goleador del club. En diez partidos en la liga mexicana, en los que siempre fue titular, había marcado seis goles. Agrega otro en la Leagues Cup. Esa racha se interrumpirá por obligación.