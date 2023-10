Team Chile recibe una gran sorpresa: Arley Méndez es habilitado por el TAS para competir en Santiago 2023

El pasado 10 de octubre, el Comité Olímpico anunció cambios de última hora en los deportistas que iban a competir en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Uno de los afectados fue el levantador de pesas Arley Méndez, quien estaba intentando retomar la actividad después de su tormentoso retiro al término de los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Hasta el momento de la Reunión de Registro de la Delegación, el Comité Olímpico de Chile no recibió ninguna comunicación formal de que el estatus de ‘suspendido’ del deportista ante la International Testing Agency se haya modificado. Ante esta situación, su inscripción no se realizó”, señalaba la entidad para explicar la ausencia.

El pesista cubano nacionalizado chileno relató en junio pasado a El Deportivo en qué consistía esta complicación y esperaba por una solución, que no llegó a tiempo. “Se está conversando con la internacional. Depende de ellos, para que me den el permiso, pero tengo la fe en que todo va a salir bien porque ya me han ido a hacer doping, me hicieron exámenes libres. Como atleta de alto rendimiento, la WADA me pidió un examen y tuve que mandar el certificado”, reveló.

Frente a la noticia, el caribeño se devolvió a Ancud, donde estaba radicado. Sin embargo, durante esta jornada recibió la autorización para participar, por lo que debió hacer las maletas para retornar a la capital. De este modo, Méndez se sumará a la Villa Panamericana esta misma mañana para enfocarse en su participación este domingo.

“Tenía una suspensión provisional de la ITIA por una muestra fallida de 2021. Él hizo todo el procedimiento de reintegrarse al sistema Adams, le hicieron los controles como corresponde, pero el 29 de septiembre le pusieron esta suspensión provisional optativa. Arley fue al TAS y hoy (ayer) recibió la notificación de que le levantaban la suspensión”, confirma Ronald Salinas, gerente técnico de la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas.

“Con Arley estamos trabajando desde el año pasado, preparando estos Juegos. Hemos sido testigos de todo su proceso de cambio y estamos más que contentos. Tranquilos porque se nos da la chance de demostrar todo lo que ha trabajado. Psicológicamente y deportivamente ha demostrado una conducta estable para enfrentar competencias de alto rendimiento”, agrega Juan Fernández, psicólogo del deportista y magíster en Psicología del Deporte de la Universidad de Barcelona.

La llegada de Méndez significa que Camilo Zapata, el deportista reserva que había sido inscrito para la eventualidad, salga de la nómina. “Camilo hizo un gran esfuerzo viniendo desde muy lejos, más allá de que el sabía de su condición de reserva, y queremos agradecerle por ese sacrificio”, agrega Salinas. Mientras que Fernández apunta que se trabajará en su apoyo psicológico.

La motivación

En noviembre del año pasado, algo removió a Méndez. “Después de todo el proceso que pasó, me fui desmotivado de la competencia. Me desmotivé muchísimo. Como me faltaba la parte económica, y lo que sé hacer bien es enseñar a levantar pesas, empecé a hacer clínicas para los gimnasios de crossfit. Ahí, el Sergio (Zúñiga), que es como mi manejador, me dijo ‘bro, ¿por qué no empezar de nuevo? ¿Por qué no empiezas a entrenar, si todavía te queda? ¿Por qué no mostrarte un poquito más, si tienes para darle?’. Y ahí se me encendió el bombillito. Estando allá en casa, hablé con mi señora y le dije ‘qué tal si vuelvo’”, confesó.

“Luego hice un video, donde decía que necesitaba el apoyo de la federación, que no querían que volviera y la hueá... Y ahora, que la 89 kilos es olímpica, como que se metieron con mi categoría, y eso me dio la chispa. ‘Chucha, si hice la publicación, ya tengo que darle con todo, ¿me entiende? Vamos a coger responsabilidad y vamos a empezar a darle’, pensé. Y ahí empezó la motivación para volver a entrenar”, complementó en esa entrevista.