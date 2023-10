Presidente del Comité Olímpico Internacional es reconocido por la Federación de Rodeo

En el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, el directorio de la Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) brindó una recepción a Panam Sports y a todos sus delegados que se encuentran en Chile con motivo de la 61a Asamblea General de la entidad, en el marco de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, cuya ceremonia inaugural será este viernes por la noche.

En conjunto con el Comité Olímpico de Chile, que preside Miguel Ángel Mujica, el directorio de la Ferochi ofreció una velada que contó con la presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, quien llegó a Chile para asistir a la inauguración. También estuvieron presentes en el evento el ministro de Deportes, Jaime Pizarro; la máxima autoridad de Panam Sports, Neven Ilic; y el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls.

En un ambiente de camaradería, el presidente del COI compartió con las autoridades de la Federación del Rodeo Chileno, como también con los delegados de Panam Sports, los encargados de las delegaciones internacionales y con las autoridades que asistieron al Club San Cristóbal. Bach también fue testigo de una presentación de la escuadra ecuestre.

Francisco Infante y el directorio de la Ferochi hicieron entrega de un chamanto al timonel del COI, quien agradeció el festo. También el titular del COCh, Miguel Ángel Mujica, recibió una prenda característica del campo chileno.

“El espectáculo (de la Escuadra Palmas de Peñaflor) que presenciamos estuvo fantástico. Fue un viaje a través de la cultura de la gente de Chile con la perfección y la elegancia lo que es impresionante. Lo disfrute mucho. Nunca vi correr un caballo de esta forma. Me comentaron que son de raza chilena y eso los hace muy especial. ¿El chamanto que me regalaron? Me sentí un chileno más. Muy agradecido de la Federación del Rodeo Chileno”, comentó Thomas Bach.

Sobre los Juegos Panamericanos, comentó: “El escenario está listo, todo está preparado para los mejores atletas de los deportes Panamericanos, creo que todos están buscando tener una juegos excelentes. Quiero desearle lo mejor a cada uno de los atletas y que puedan clasificar a los Juegos Olímpicos”.

Por su parte, el presidente de la Ferochi indicó que “es un tremendo orgullo contar con la presencia de los altos dirigentes del deporte mundial. Tener los Juegos Panamericanos en nuestro país es una tremenda satisfacción. Junto con el Mundial de Fútbol de 1962, es uno de los grandes eventos que hemos tenido en Chile. Como deportista que he sido toda la vida, también me enorgullece tener estos juegos en el país. Como Federación del Rodeo Chileno quisimos darles la bienvenida y desearles el mayor de los éxitos los deportistas que participen. Ojalá que Chile consiga muchas medallas”.