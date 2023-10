Miguel Ángel Mujica: “Aquí nadie se ha robado un peso; sí hubo descuidos”

Miguel Ángel Mujica cuenta que tiene tres trajes: uno del Comité Olímpico de Chile, donde es el presidente, otro del Comité Ejecutivo de Panam Sports y otro de vicepresidente del directorio de Santiago 2023. “Son muchas las responsabilidades. Son muchos los disfraces que me pongo”, dice.

¿Cuál es la sensación que tiene a tan pocos días del inicio de Santiago 2023?

Como ingeniero, soy medio matemático. Son 48 años que estamos buscando tener estos Juegos en Chile. Y yo ya estoy en modo Juegos, con muchas reuniones. La verdad es que es un sentimiento de recorrer el camino. Incluso, invitamos a la inauguración a los expresidentes Juan Carlos Esguep, Gustavo Benko, Fernando Eitel y Ricardo Navarrete. Estaban muy impresionados con la invitación. También, sin querer queriendo, son una parte de esta historia.

Más allá de que quizás algunos de ellos no tuvieron pasos muy afortunados...

Lo que pasa que es histórico, es un momento muy especial.. lo estoy hablando no como persona, sino como Comité Olímpico. Corporativamente hablando, es un momento importantísimo.

Hace unos días, Claudio Orrego dijo que los Juegos estuvieron en riesgo. ¿Fue así?

No tengo el mismo sentimiento. No es por criticar a Claudio, pero cada uno tiene su rol y tiene su expectativa. Yo no tengo ninguna expectativa política. Yo aquí estoy para trabajar. A mí no me pagan por estar aquí y yo quiero los Juegos. Él quiere los Juegos y algo más. Y ese algo más se diferencia de mí (...). Recibí muchas críticas de mi comportamiento en los directorios, pero yo fui muy duro en los directorios. Y ojo, no solo con Gianna (Cunazza) para que quede claro. Fui duro con Eduardo Della Magiora, con Felipe de Pablo. Y con Harold (Mayne-Nicholls) he sido duro, pero un poquitito más en calidad interna que pública.

¿Por qué se da esa diferencia?

Básicamente, porque nos faltaban los últimos 50 metros para correr la carrera. Y si no nos poníamos, no nos alineábamos. Usted me va a decir, ‘¿y por qué no te alineaste con Della Magiora el primer día?’ O sea, te respondo lo mismo. Yo creo que la diferencia con Harold es que no viene del mundo olímpico, pero sabe. No es del mundo olímpico, es verdad, pero es más conversable. Había, además, algo que lo tengo que decir porque es razonable, no lo critico. Pauline Kantor, Cecilia Pérez, Alexandra Benado y Jaime Pizarro pusieron a directores de ellos. Por ejemplo, Karl Samsing cuando fue a Lima me dijo ‘nunca creí lo que era un Panamericano’. ¡Y era el presidente de la corporación!

¿Siente entonces que primó la política sobre el conocimiento técnico?

No me importa que haya políticos, porque esa gente no era política. ¿Cómo llegó ahí? La planificación podría haber sido distinta. A mí me hubiese gustado mucho más que el directorio que formamos en diciembre de 2018 o enero de 2019 hubiese sido el que está hoy día. Eso era lo obvio, ¿no? Era lo natural, lo que todos queríamos. Eso hubiese sido lo normal. No fue así. Lo lamento. Y tuvimos que navegar con la gente.

Se llegó al extremo de llegar a estar bloqueados por rendiciones...

Al interior de la corporación tuve algunos problemas con Gianna por decisiones personales que ella tomó, independientemente de si era apoyada por Alexandra Benado.

Como subirse el sueldo...

Lo del sueldo es una tontería que hizo. Que la directora de los Juegos Panamericanos se suba el sueldo no es una cuestión que queda entre cuatro paredes. Eso lo va a saber el que quiere investigar; el periodista malo y el periodista bueno lo van a saber. Entonces, son cosas en las que no te puedes caer. Ojo, que quede claro; yo creo que aquí nadie se ha robado un peso, sino que hay que distinguir en lo que es la probidad, desde el punto de vista de que el estatuto administrativo te dice que tú tienes que llamar a una licitación pública por Chile Compra y cumplir con esto y con este protocolo; y esos protocolos muchas veces se manejaron desaceptadamente. Mi oficio es hacer licitaciones inmobiliarias y los protocolos los tengo claritos. Ahí no me pierdo, y esos fueron mis grandes problemas con la administración de Gianna; sí hubo descuidos. Yo tengo que estar protegido. Más que por dárselo a un proveedor, es porque el otro quede tranquilo de que fue todo en regla; que no le dimos esta cuestión porque era amigo mío ni nada.

El COCh tenía la responsabilidad de construir algunos recintos. ¿Qué pasó ahí?

Esa fue una decisión absolutamente política. Ese proyecto era de $ 9.127 millones; nos dieron $ 6.499 millones y la segunda cuota la tenían que dar en marzo de 2023. Me dicen que no me lo pueden dar.

¿Qué hicieron?

Hicimos un centro de alto rendimiento del vóleibol, que está en construcción y se entregará el próximo año. Solo pudimos entregar el del béisbol. Incluso, Jorge Pino presentó un proyecto para poner tres canchas de vóleibol, cabían como tres canchas en el terreno. Como el comodatorio soy yo, dije “espectacular” y le dicen que no, porque es mucha plata y que preferían mejorar Peñalolén. Pregunta hoy cuánto salió remodelar Peñalolén: ¡salió lo mismo que construir en Cerrillos!

A propósito de Pino, la Federación de Vóleibol es una de las tres que tiene vínculos con casas de apuestas.

BetWarrior se acerca al CDO para que transmita, porque a ellos les interesa el mercado. Si no hay marcador, el tipo que está en Turquía tratando de apostar, no puede. Entonces, necesitaba que hubiese una liga que transmitiera partidos y estuviera un marcador y así el tipo en Turquía apostara. El CDO va con su abogado y le pide a Interpol que le haga un análisis de quiénes son los que eran más sanos, por decirlo así. O sea, los que tenían de alguna manera domicilio en Chile, y solamente era BetWarrior. Entonces, de alguna manera queda validado. Esto hace 10 meses. Y en ese momento le ofrece BetWarrior a CDO cerrar un acuerdo para que transmita las ligas de básquetbol, de voleibol y de balonmano, y le pasa una plata a CDO para que ellos repartan a cada federación. Y ese es el modelo negocio. No tenemos ninguna participación.

Y ahora con el fallo de la Suprema, ¿cuál será la postura del COCh?

Me pidió Jaime Pizarro, por toda esto del 2030, que por favor les pidiera a las federaciones que trataran de poner término o simplemente no renovar contrato. Y eso hicieron. Yo hablé con las tres y les pedí que no renovaran contrato. Eso es lo que van a hacer. Esa es mi información.

Volviendo a Santiago 2023, ¿cuál es su expectativa en cuanto a medallas?

Yo dije que era posible que sacáramos más de 50. Yo no dije que íbamos a subir los 13 oros. Que es bien claro. Nosotros podemos estar entre 10 y 14. Mínimo 10.

¿Y qué le parece el tema de la ley de federaciones deportivas? A nueve años, pocas son federaciones deportivas nacionales.

Cuando se hacen mal las leyes, cuando se hacen para pillar a alguien, inmediatamente, se autobloquean. Hecha la ley, hecha la trampa. Esa ley que hicieron no promueve el deporte. ¿Se han preocupado de cambiarla; de que a nosotros nos lleguen más fondos y no sigamos con la tontería de la Lotería y la Polla? ¿Cuánto tiempo la famosa Ley Alvear estuvo con el “podrán ser deportivas nacionales” y, por lo tanto, no era obligación? Y como no es obligación, no se pasan. A mí me da mucha risa cuando van a pedirle plata al IND; le piden balances y rendiciones de platas públicas. ¿Y cuándo le rinden las platas privadas que reciben estas organizaciones deportivas?