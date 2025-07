Boric tras recibir a Jara: “No me cabe duda de que será mejor de lo que yo he sido”

El Presidente Gabriel Boric valoró esta tarde la candidatura oficialista de Jeannette Jara (PC) y auguró que un eventual gobierno de la exministra del Trabajo superará lo realizado en su administración.

Así lo afirmó en su cuenta de X tras recibir a Jara, luego de que la carta comunista se impusiera en las primarias oficialistas de este domingo.

“Recibí a Jeannette en nuestra casa con Paula y Violeta para entregarle mi apoyo, cariño y admiración. No me cabe duda que ella será mejor de lo que yo he sido con creces”, indicó el mandatario.

“Mi mejor apoyo en lo que viene es trabajar firme hasta el último día desde la tremenda responsabilidad de ser Presidente por este Chile que queremos tanto”, agregó.

Con anterioridad, a la salida de la cita, la candidata presidencial del oficialismo había relatado pormenores de la visita.

“Acabo de recibir el saludo del Presidente de la República, lo vine a ver a su casa porque, como todos sabemos, está con permiso por el nacimiento de su hija”, comentó la abanderada, quien agregó que durante el encuentro conversaron “desde lo humano hasta lo político”.

En esa línea, destacó que “nuestro Presidente es una persona muy afectuosa, así que recibí su saludo con mucho cariño y afecto”.

La exministra del Trabajo relató que el jefe de Estado le entregó palabras de ánimo de cara al desafío electoral que enfrentará en primera vuelta.

“El Presidente me dio mucha fuerza, más que todo. Así como harto apoyo, fuerza y templanza para lo que viene. Me dijo algo sabio: que uno tiene que entregar todo en estas contiendas, pero siempre mantenerse tranquila. Y yo creo que eso es muy bueno”, sostuvo.