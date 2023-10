Harold Mayne-Nicholls anuncia querella contra quienes usaron el logo Santiago 2023 en campaña a favor de la nueva Constitución

Harold Mayne-Nicholls se pronuncia tras el polémico video donde se llamaba a votar por la opción A favor de la nueva Constitución. El director ejecutivo de Santiago 2023 anunció querellas contra los responsables, debido al mal uso de la imagen del megaevento deportivo que se lleva a cabo en el país. “Ya oficiamos a nuestros abogados, se van a presentar las demandas que correspondan”, señaló el antofagastino.

Todo se da a raíz de que durante este jueves circuló un metraje en redes sociales donde se realizaba una campaña apareció una campaña para llamar a aprobar la Constitución que se está redactando. Se trata de un compilado de hechos delictuales que se ligan a diversas disciplinas deportivas que se practicarán en las diversas sedes de los Juegos Panamericanos.

“La imagen de los Juegos es para los Juegos, las tenemos todas registradas y no las puede usar cualquiera y menos de la manera vergonzosa en que la están usando”, complementó el directivo, quien también señaló que en la interna de la organización han trabajado para que los Panamericanos sean algo transversal.

Santiago 2023 tiene su inauguración este viernes, pero las competencias iniciaron el miércoles.

“No lo vamos a dejar pasar, hemos construido de manera muy potente la imagen de los Juegos”, complementó.

“Hoy me llegó un nuevo análisis de IPSOS donde la gente se siente orgullosa de los Juegos Panamericanos y no podemos permitir que alguien haga mal uso, porque al final nos rebota en contra, eso no lo vamos a permitir y nos vamos a querellar contra todos quienes hagan uso indebido de nuestra imagen”, repitió el expresidente de la ANFP.

El exfuncionario de la FIFA se refirió, además, a las dificultades que han tenido que sortear en esta primera semana de competencias. “El problema más grande es llegar corriendo con los recintos. Ahí sí que teníamos problemas, pero con una cancha de fútbol en mal estado no se puede jugar”, dijo.

“Lo de la cañería en la piscina es porque no hubo tiempo de probar. Todo eso lo hemos ido solucionando, pero el gran problema fue cumplir con los plazos para sacar adelante el evento”, sumó en sus declaraciones.

Rechazo desde la política

El video incluso fue rechazado por políticos de derecha, como el senador Iván Moreira, quien criticó duramente lo expuesto en el metraje. “No me parece mezclar las cosas politizando Juegos Panamericanos; es aparecer en contra”, apuntó el legislador, a través de su cuenta de Twitter.

“Mala idea, hay tantas cosas para hacer oposición y esto afecta a la imagen Chile. Estos excesos terminan con el efecto contrario que se persigue y ayudamos a rechazar Nueva Constitución”, agregó en su publicación.