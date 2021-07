Arley Méndez dice que se retira del levantamiento de pesas: “Lo de la marihuana lo hice adrede”

Era una de las actuaciones en la que Chile esperaba poder pelear una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, el paso de Arley Méndez por la cita de los anillos no fue de las mejores, quedando eliminado por claros problemas físicos.

Ya fuera de la competencia, el pesista dijo haber tomado una determinación en lo que se refiere a su carrera deportiva. “Lamentablemente no se dio, lo siento. Me voy a retirar definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más”, lanzó Méndez en la zona mixta en diálogo con TVN.

“Yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentar a mi familia. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal”, confesó emocionado.

Al ser consultado sobre si el doping por haber consumido marihuana le terminó afectando, Méndez lanzó otra dura declaración. “Fumé marihuana un día antes, yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones (...) no aguanto más. Espero que me entiendan”, argumentó.

Durante su presentación en la final de la categoría de 81 kilos, el chileno mostró claras molestias en la muñeca izquierda durante y el gemelo de la pierna izquierda durante las pruebas. Estas complicaciones solo le permitieron levantar los 160 kilos en el primer intento del arranque y sin poder dejar marcas en el envión después de tres oportunidades.