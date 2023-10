Diego Valdés, el héroe en el triunfo de la Roja: “Sabía que tendría un partido así”

Diego Valdés fue el héroe de Chile ante Perú. El hombre del América de México se sacudió de las críticas y abrió la cuenta para la Roja ante los del Rimac. Cuando la escuadra de Eduardo Berizzo pasaba por su momento más crítico, el volante arremetió en el área, tras un pivoteo de Ben Brereton y logró anotar el 1-0. “Trabajé mucho para esto. Me preparo al máximo. Sabía que tendría un partido así”, reconoció tras el partido, en diálogo con la transmisión de Chilevisión.

El enfrentamiento fue trabado. De hecho, en el complemento, la Selección parecía no encontrarse en el campo de juego. Luego de haber estado cerca de abrir la cuenta en la fracción inicial, en la segunda parte los futbolistas chocaban constantemente con el murallón defensivo que planteó Juan Reynoso. “Costaba. Tuvimos muchas chances en el primer tiempo, pero sabía que iba a llegar. Lo bueno que se dio”, agregó el autor del primer tanto.

“Esto nos faltaba, ganar, para entregarle una alegría a la gente que se lo merece. En mi anotación entré en el segundo palo, que es lo que me piden en la semana”, indicó. y rememoró. El triunfo deja a Chile con cuatro unidades en las primeras tres jornadas de las Eliminatorias.

Parecía que el 1-0 conformaba al Equipo de Todos. Sin embargo, en una de las últimas acciones del partido, Marcelino Núñez anotó el 2-0. El futbolista del Norwich aprovechó una buena jugada de Alexander Aravena y la empujó en la boca del arco. “El segundo gol nos tranquilizó a todos y le dio más alegría a al gente. Debemos prepararnos bien, Venezuela es complicado. La gente que nos siga apoyando, nos entrenamos para darle una alegría a la gente”, cerró Valdés.

Marcelino Núñez anotó el 2-0 de la Roja sobre Perú. Foto: Reuters

En tanto, Núñez, que fue el autor del tanto definitivo, aseguró que su ingreso no fue algo al azar, más allá de no haber sumado minutos desde la caída en el estadio Centenario ante Uruguay. “Le agradezco al profe, que me dio la oportunidad y confió en mi. Me preparé bien mental y físicamente. Tomé todas las preocupaciones, no fue casualidad, sino preparación”, explicó a CHV.

Además, el formado en Universidad Católica expresó que el rendimiento de la Roja es un reflejo de lo que trabajaron en las prácticas llevadas a cabo en Juan Pinto Durán. “Esto nos da confianza. En los entrenamientos hemos estado bien, trabajando de forma positiva. En la cancha se reflejó”, sumó.

También se aprestó a declarar que la victoria encamina a la selección chilena a su meta en este proceso de dos años. “Tenemos un buen sabor de cara a nuestro objetivo, que es clasificar al Mundial”, culminó.