Revisa el gol con que Diego Valdés abrió la cuenta para la Roja ante Perú

No era un partido fácil para Chile. La Roja no estaba efectuando un buen segundo tiempo ante Perú e igualaba sin goles en el Monumental, por la fecha tres de las Eliminatorias Sudamericanas, en un choque de rivales directos por el sueños mundialista. El equipo de Berizzo no tenía claridad para llegar al arco rival, hasta que apareció Diego Valdés.

En el área chica, el volante que es figura en el América de México puso el cuerpo para enviar el balón al fondo del arco, tras un buen tiro de esquina de Alexis Sánchez y las dudas defensivas de Perú.

El mediocampista, que había tenido una ocasión en el primer tiempo que fue sacada por el meta incaico Pedro Gallese, gritó su gol con todo y recibió las felicitaciones de sus compañeros.

Cabe destacar que el ex Audax Italiano ha sido seriamente cuestionado a lo largo de su estadía en la selección chilena, sin embargo, la de este jueves parece ser una jornada consagratoria.

De hecho, fue sustituido al minuto 89 del compromiso y se retiró en medio de los aplausos del estadio Monumental.