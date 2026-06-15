Complejo volcánico Nevados de Chillán sube a alerta amarilla tras aumento de actividad: declaran alerta preventiva para Pinto y Coihueco

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), decidió elevar de alerta técnica verde a amarilla el nivel de vigilancia del complejo volcánico Nevados de Chillán, en la Región de Ñuble, debido a un incremento sostenido de la actividad interna y superficial detectada durante los últimos meses.

La medida fue adoptada luego de que las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del macizo registraran, desde finales de febrero de este año, un aumento persistente de la sismicidad asociada a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico, fenómeno que durante las últimas horas estuvo acompañado por manifestaciones visibles en superficie.

Según detalló el más reciente Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido por Sernageomin, se observaron al menos cinco pulsos de material piroclástico provenientes del cráter activo, alcanzando alturas de hasta 160 metros sobre el nivel del cráter, con dispersión predominante hacia el sector sureste.

Tras estos episodios, la actividad continuó mediante emisiones permanentes de gases y material particulado, situación que fue interpretada por los especialistas como una señal de incremento en la inestabilidad del sistema volcánico.

Riesgo de explosiones de baja magnitud

Las autoridades explicaron que el comportamiento observado durante las últimas semanas guarda relación con antecedentes registrados durante el ciclo eruptivo que afectó al complejo entre 2015 y 2022.

En ese contexto, Sernageomin indicó que existe la posibilidad de que se produzcan explosiones de baja magnitud en el cráter Nicanor, capaces de afectar el entorno inmediato en un radio aproximado de un kilómetro.

Entre los principales peligros asociados a este escenario se encuentran la eyección de piroclastos balísticos, emisiones de ceniza y liberación de gases volcánicos, aunque no se descarta que eventuales nubes de ceniza puedan desplazarse a mayores distancias dependiendo de las condiciones atmosféricas.

También se precisó que, pese al cambio de alerta, no se han detectado variaciones significativas en la sismicidad respecto de las últimas semanas. Sin embargo, se advirtió que la baja eficiencia sísmica observada durante los recientes pulsos superficiales impide descartar nuevos episodios de características similares o incluso de mayor energía.

Posible inestabilidad del sistema hidrotermal

De acuerdo con el análisis técnico de Sernageomin, las emisiones gaseosas acompañadas de material piroclástico podrían estar relacionadas con nuevas condiciones de inestabilidad en el sistema hidrotermal del volcán, proceso que suele anteceder cambios en la dinámica superficial de este tipo de estructuras geológicas.

El organismo explicó que el aumento de actividad registrado hasta ahora corresponde a etapas iniciales de un proceso que continúa bajo observación permanente, por lo que resulta fundamental mantener el monitoreo instrumental y la vigilancia de cualquier modificación en los parámetros volcánicos.

Senapred declara alerta temprana preventiva

A raíz de los antecedentes técnicos entregados por Sernageomin y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco.

La medida busca reforzar las coordinaciones entre los organismos de emergencia y mantener un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno, con el objetivo de reaccionar oportunamente ante cualquier incremento de la actividad volcánica.

Desde Senapred señalaron que se mantendrá un trabajo coordinado con las instituciones integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, mientras Sernageomin continuará realizando vigilancia instrumental en línea del complejo volcánico.

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán es uno de los sistemas más activos del país y ha registrado diversos episodios eruptivos durante la última década.