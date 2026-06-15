SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Complejo volcánico Nevados de Chillán sube a alerta amarilla tras aumento de actividad: declaran alerta preventiva para Pinto y Coihueco

    Las autoridades advirtieron la ocurrencia de emisiones de material piroclástico, un aumento sostenido de la sismicidad y la posibilidad de explosiones menores en el cráter activo. Organismos de emergencia monitorean eventual evolución del fenómeno volcánico.

    Por 
    Roberto Martínez
    Nevados de Chillán. Foto: Sernageomín

    El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), decidió elevar de alerta técnica verde a amarilla el nivel de vigilancia del complejo volcánico Nevados de Chillán, en la Región de Ñuble, debido a un incremento sostenido de la actividad interna y superficial detectada durante los últimos meses.

    La medida fue adoptada luego de que las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del macizo registraran, desde finales de febrero de este año, un aumento persistente de la sismicidad asociada a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico, fenómeno que durante las últimas horas estuvo acompañado por manifestaciones visibles en superficie.

    Según detalló el más reciente Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido por Sernageomin, se observaron al menos cinco pulsos de material piroclástico provenientes del cráter activo, alcanzando alturas de hasta 160 metros sobre el nivel del cráter, con dispersión predominante hacia el sector sureste.

    Tras estos episodios, la actividad continuó mediante emisiones permanentes de gases y material particulado, situación que fue interpretada por los especialistas como una señal de incremento en la inestabilidad del sistema volcánico.

    Riesgo de explosiones de baja magnitud

    Las autoridades explicaron que el comportamiento observado durante las últimas semanas guarda relación con antecedentes registrados durante el ciclo eruptivo que afectó al complejo entre 2015 y 2022.

    En ese contexto, Sernageomin indicó que existe la posibilidad de que se produzcan explosiones de baja magnitud en el cráter Nicanor, capaces de afectar el entorno inmediato en un radio aproximado de un kilómetro.

    Entre los principales peligros asociados a este escenario se encuentran la eyección de piroclastos balísticos, emisiones de ceniza y liberación de gases volcánicos, aunque no se descarta que eventuales nubes de ceniza puedan desplazarse a mayores distancias dependiendo de las condiciones atmosféricas.

    También se precisó que, pese al cambio de alerta, no se han detectado variaciones significativas en la sismicidad respecto de las últimas semanas. Sin embargo, se advirtió que la baja eficiencia sísmica observada durante los recientes pulsos superficiales impide descartar nuevos episodios de características similares o incluso de mayor energía.

    Posible inestabilidad del sistema hidrotermal

    De acuerdo con el análisis técnico de Sernageomin, las emisiones gaseosas acompañadas de material piroclástico podrían estar relacionadas con nuevas condiciones de inestabilidad en el sistema hidrotermal del volcán, proceso que suele anteceder cambios en la dinámica superficial de este tipo de estructuras geológicas.

    El organismo explicó que el aumento de actividad registrado hasta ahora corresponde a etapas iniciales de un proceso que continúa bajo observación permanente, por lo que resulta fundamental mantener el monitoreo instrumental y la vigilancia de cualquier modificación en los parámetros volcánicos.

    Senapred declara alerta temprana preventiva

    A raíz de los antecedentes técnicos entregados por Sernageomin y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco.

    La medida busca reforzar las coordinaciones entre los organismos de emergencia y mantener un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno, con el objetivo de reaccionar oportunamente ante cualquier incremento de la actividad volcánica.

    Desde Senapred señalaron que se mantendrá un trabajo coordinado con las instituciones integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, mientras Sernageomin continuará realizando vigilancia instrumental en línea del complejo volcánico.

    El Complejo Volcánico Nevados de Chillán es uno de los sistemas más activos del país y ha registrado diversos episodios eruptivos durante la última década.

    Más sobre:VolcánNevados de ChillánAlerta amarillaSernageominRegión de ÑubleAlerta temprana preventivaSenapredNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump asegura que Irán renunció a desarrollar armas nucleares y desmiente supuesto pago de US$300 millones de EE.UU.

    Cámara aprueba por unanimidad comisión investigadora para indagar sobreestimación de producción en Codelco

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    7,2% más que el año pasado: más de 34 mil inscritos rinden la PAES de Invierno 2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Complejo volcánico Nevados de Chillán sube a alerta amarilla tras aumento de actividad: declaran alerta preventiva para Pinto y Coihueco
    Chile

    Complejo volcánico Nevados de Chillán sube a alerta amarilla tras aumento de actividad: declaran alerta preventiva para Pinto y Coihueco

    Cámara aprueba por unanimidad comisión investigadora para indagar sobreestimación de producción en Codelco

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”
    Negocios

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

    El empleador frente a la Ley de Datos: Obligaciones urgentes

    SEA declara inadmisible recurso contra proyecto de Dreams en Talca

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Bielsa no puede festejar en su regreso al Mundial: Arabia Saudita le arranca un amargo empate a Uruguay en su estreno
    El Deportivo

    Bielsa no puede festejar en su regreso al Mundial: Arabia Saudita le arranca un amargo empate a Uruguay en su estreno

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”

    Bélgica reacciona a tiempo para rescatar un esforzado empate ante el encendido Egipto de Mohamed Salah

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Trump asegura que Irán renunció a desarrollar armas nucleares y desmiente supuesto pago de US$300 millones de EE.UU.
    Mundo

    Trump asegura que Irán renunció a desarrollar armas nucleares y desmiente supuesto pago de US$300 millones de EE.UU.

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar