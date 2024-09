“Maracanazo” de Peñarol: vence a Flamengo en Brasil y sueña con las semifinales de la Libertadores

Este jueves, en Río de Janeiro, se cerraron los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Se trató de un duelo con una rica historia, porque Flamengo y Peñarol son de los clubes más laureados de este lado del mundo. Eso sí, atraviesan presentes distintos, sobre todo desde la óptica financiera, porque la supremacía del Brasileirao es notoria en este ítem. No obstante, aquello no le impidió al equipo uruguayo dar un batacazo en el Maracaná. Ganó por 1-0 haciendo una notable presentación y quedó con la primera opción de meterse en las semifinales.

Erick Pulgar fue titular en el Mengao. El exjugador de la Fiorentina hizo dupla con Nicolás De la Cruz en el centro del campo. Al antofagastino se le nota más suelto en su club en relación con lo que hace en la Selección, donde su performance arroja más dudas. En el segundo tiempo, cuando el Manya estaba en ventaja, protagonizó una polémica porque el árbitro venezolano Jesús Valenzuela (el mismo que arbitrará a la Roja en el choque ante Colombia, en octubre), no sancionó un penal para los charrúas por una mano del chileno.

El Fla, dirigido por Tite, se reforzó con todo para ir en busca del título de la Libertadores. Hoy jugaron tres caras nuevas: el lateral Alex Sandro, ex Juventus, y el volante ecuatoriano Gonzalo Plata fueron titulares; mientras que el argentino Carlos Alcaraz, ex Southampton, ingresó en el segundo lapso en el lugar de Erick Pulgar. Pero esos grandes nombres no le ayudaron al Rubro-Negro para hacer un partido convincente.

Peñarol hizo un trabajo encomiable en el Maracaná. Con garra y con fútbol. Un gran primer tiempo acabó en ventaja de 1-0 para los Carboneros, con el gol de Javier Cabrera en los 13 minutos. El diseño que estableció el técnico Diego Aguirre acertó en cerrar espacios y salir con velocidad en ataque. El armador fue Leonardo Fernández, el mismo que pasó por Universidad de Chile. El volante creativo es quien maneja los tiempos y el dueño de las pelotas detenidas.

Si bien Flamengo controlaba el balón, no traducía aquello en una hegemonía sustancial sobre los uruguayos. Y cuando se generaban alguna ocasión, respondió el portero Washington Aguerre. Los intentos del Mengao, en el complemento, fueron más por ímpetu y necesidad del resultado más que un actuar colectivo. Ante esto, Peñarol sacó a relucir el oficio uruguayo.

Entonces, el Manya saca una luz de ventaja de cara a la revancha, que será el próximo jueves 26 de septiembre, en Montevideo.