El histórico de la Generación Dorada que ayudó en la formación de Griezmann: “Se compró un auto y no tenía dónde estacionarlo, lo dejó en mi casa”

Antoine Griezmann ha estado en el punto de mira de los hinchas chilenos en los últimos días. Todo se remonta a la eliminación del Inter de Alexis Sánchez a manos del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League.

En el duelo de revancha, el conjunto español logró remontar y forzó la definición a penales. En esta instancia los colchoneros fueron más precisos y consiguieron el boleto a los cuartos de final, donde ahora se medirán contra el Borussia Dortmund.

Claro que en el momento de los lanzamientos se vivió una particular situación. El francés le gritó al argentino Rodrigo de Paul “¡Es un cagón! ¡Es un cagón el chileno!”, justo después de que el tocopillano perdiera la chance de convertir gracias a la espectacular parada del portero Jan Oblak.

Si bien esta situación se entiende en el marco de lo crucial del duelo para levantar el ánimo de sus compañeros, el francés dejó de lado el buen vínculo que tuvo en sus inicios con un chileno perteneciente a la llamada Generación Dorada.

En sus primeros pasos por el fútbol, Claudio Bravo se transformó en uno de sus guías cuando formaban parte de la Real Sociedad, bajo la dirección técnica de Martín Lasarte.

Hace algunos años, en diálogo con el medio The Players Tribune, el portero nacional reveló cómo se desarrolló esta relación e incluso llegó a revelar una curiosa anécdota.

“En la Real Sociedad, con Antoine nos volvimos muy cercanos. Cuando lo conocí él tenía apenas 16 años, pero podías ver que tenía un gran potencial, y nuestra misión era ayudarlo a que lo demostrara”, comenzó señalando Bravo en la oportunidad.

“Lo invité a casa a conocer a mi familia, y cada vez que sentía que él se estaba equivocando en algo, trataba de que se enfocara nuevamente. Era apenas un niño que quería divertirse”, añadió.

Allí recordó además que “en un momento se compró un auto, aunque no podía conducir. No tenía la edad suficiente. No tenía dónde estacionarlo, tampoco, así que lo dejó en mi casa”.

“Se quedó ahí por meses. A veces venía, se sentaba, ponía un poco de música y se quedaba escuchándola. Después se iba y regresaba a su casa. Eso era todo”, añadió el portero.

“Hoy me hace muy feliz ver en qué clase de jugador se ha convertido. Tenemos una gran relación de amistad, y cada vez que me toca enfrentarlo siempre le digo la misma cosa: ‘Hoy no va a ser tu día’”, cerró Bravo.

Claudio Bravo junto a Antoine Griezmann en la Real Sociedad. Foto: Rubén Plaza / noticiasdegipuzkoa.eus

Sumando críticas

La actitud del delantero francés no fue bien vista y sumó una serie de críticas. Una de ellas vino del exfutbolista Jorge Vargas. El exdefensor nacional le dedicó duras palabras al ariete que volverá a verse las caras con Alexis en el próximo amistoso entre la Roja y Francia.

“Se equivoca Griezmann porque no conoce la historia de Alexis. Todos los jugadores importantes han fallado penales. Aparte, erraron otros dos más (Davy Klaassen y Lautaro Martínez). Es lamentable lo que dice, él fracasó en el Barcelona y a Alexis lo vendieron al Arsenal. Podría ser más prudente”, comentó el ahora técnico.

“Pero el Cholo (Simeone) está acostumbrado a inculcarle eso a los jugadores del Atlético. Lo de Griezmann es horrible, son compañeros de profesión”, continuó. “Griezmann fracasó en Barcelona y sólo en Atlético ha jugado más o menos bien”, agregó.

También entregó algunas palabras sobre el ingreso del chileno en los últimos minutos del encuentro. “Sánchez es el único jugador distinto que Inter tiene en esa zona del campo. Se recoge, hace jugar… Pero a un equipo que quiere un título a nivel internacional no le pueden hacer un gol a tres minutos del final”.

“Inter tuvo para definirlo antes, tuvo varias contras donde se equivocaron en el último paso. Por eso se fueron eliminados”, cerró Vargas.