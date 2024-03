Ahora la U es pura felicidad: vence por la mínima a O’Higgins y le respira en la nuca al líder

La semana de Universidad de Chile fue con una sonrisa permanente. Después de hacer desaparecer el maleficio de no ganarle a Colo Colo en el Monumental, que duró 23 años, los azules debían ratificar su buen presente ante O’Higgins. Con 35 mil personas en el Estadio Nacional, la U ganó por la mínima y mantiene el tranco ganador. Ahora, todo es felicidad en la tienda azul.

La segunda presentación de los laicos en Ñuñoa llegó justo después de su mayor alegría en mucho tiempo: vencer al archirrival en el recinto de Macul luego de casi un cuarto de siglo. Además de los resultados a favor, el desempeño del equipo que lidera Gustavo Álvarez hace ilusionar a los hinchas de que volverán a ser protagonistas (desde 2017 que el club no es campeón). En esa dirección, el DT repitió la misma oncena titular que enfrentó al Cacique. Siguió la línea de tres en el fondo, el continuo juego por las bandas y el ‘Chorri’ Palacios como centrodelantero.

Si bien el resultado acompañó, la U no repitió ante los de Rancagua el impecable primer tiempo que hizo en el Superclásico, en el cual anuló a Colo Colo. El encuentro inició cerrado, con un O’Higgins que esperaba en su campo y dejaba a Octavio Bianchi como su atacante referencial. Con el control del balón, los azules lo movían de un lado al otro para fabricar espacios. Usaron las bandas para ser más profundos en ofensiva, sobre todo por la izquierda.

El 1-0 con el que la U se fue al descanso disimuló las desconcentraciones defensivas que evidenció el equipo en los 45′ iniciales. Precisamente, ese ítem lo aprovechó la visita para atacar y generar riesgo en el área de Castellón. Tanto Bianchi como Antonio Díaz tuvieron opciones.

En una salida rápida, llegó la apertura del marcador en los 36′ con el tanto de Maximiliano Guerrero, con un potente remate que se coló por el segundo palo de Nicolás Peranic, luego de un centro cruzado de Leandro Fernández. Pecado de los pupilos del ‘Vasco’ Azconzábal dejar con tanto espacio libre al 9 azul.

El partido estaba abierto, más aun considerando que el denominado ‘Capo de Provincia’ salió a buscarlo en el segundo tiempo. La posesión fue más repartida y la visita se creó ocasiones, no necesariamente muy claras, pero sí fue haciendo méritos para una mejor suerte. En ese sentido, se destaca la labor de Martín Sarrafiore, volante de muy buen pie. El ex Independiente sacó un tiro que atajó Castellón en los 55′. Luego, en los 72′, un cabezazo de Rabello fue controlado por el espigado golero.

El encuentro no solo estaba abierto por el resultado, sino por el trámite del mismo. O’Higgins empezó a dejar espacios atrás y la U no lograba cerrarlo. Guerrero casi anota un golazo en los 77′, pero su remate se fue por poco. Si bien podía pasar cualquier cosa, la cuenta no se movió más.

Con el triunfo de este sábado, la U logra su cuarta victoria seguida en el inicio de un campeonato, situación que no se daba desde el Apertura 2014. La tabla muestra al equipo estudiantil con 12 puntos y 100% de rendimiento, a falta de que se juegue el partido pendiente ante Cobresal, correspondiente a la primera jornada. Le respira en la nuca a Iquique, el líder de la liga.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; E. Ojeda, F. Calderón, M. Zaldivia (71′, I. Tapia); F. Hormazábal, M. Díaz (87′, F. Mateos), I. Poblete, M. Morales (87′, J. Castro); M. Guerrero, L. Fernández; y C. Palacios (67′, N. Guerra). DT: G. Álvarez.

O’Higgins: N. Peranic; S. Contreras (79′, D. Buonanotte), L. Mosevich, J. I. Díaz, A. Díaz (85′, C. Auzqui); C. Moya (85′, M. Maturana), J. Fuentes; Y. Leiva (90′, M. González), B. Rabello, M. Sarrafiore; y O. Bianchi (85′, A. Castillo). DT: J. M. Azconzábal.

Goles: 1-0, 36′, Guerrero, con un potente remate al 2° palo tras centro de Fernández.

Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Zaldivia, Morales, Calderón (U); Mosevich, J. I. Díaz, Moya (OH).

Estadio Nacional. Asistieron 35.000 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.