Rodrigo Barrera arremete contra los hinchas de la UC y Juan Tagle

Rodrigo Barrera, sin lugar a dudas, está en la historia de Universidad Católica. Es que el exdelantero no solo obtuvo títulos con el club que lo formó, sino que tiene -hasta ahora- el récord de ser el máximo goleador de la UC con 118 goles.

Pese a esos pergaminos, su figura causa controversia y cierto rechazo entre los aficionados de La Franja, y así lo siente el propio Chamuca, quien asegura que la actitud de los hinchas se debe a que nunca le perdonaron su fichaje por Universidad de Chile en 1997.

“Yo llegué a la U y el doctor (René) Orozco me amaba y eso que venía de otro club. Entonces, uno se pregunta ¿por qué me amaban viniendo de otro club y en Católica sienten que soy el principal enemigo del club si no lo soy?”, reflexionó el otrora atacante.

En ese sentido, Barrera agregó que “nunca hablé mal de la UC y nunca dije nada malo, pero con el tema del goleador todo cambió. Se olvida muy pronto lo que uno hizo por una institución”, se lamentó en diálogo con el programa “Fútbol y Parrilla”.

Asimismo, el exfutbolista de 53 años reconoció que ser el goleador histórico de Universidad Católica nunca estuvo en sus planes: “Yo jugué una Interamericana, gané campeonatos, soy el goleador, llegué a una final de Copa Libertadores. Nunca busqué ser el goleador del equipo, fue solamente porque me salían las cosas fáciles para hacer goles. Si lo hubiera buscado, hubiese pateado los penales y todo pero, al contrario, yo era el que tiraba los centros”, señaló.

Finalmente, en relación a lo anterior, Barrera aprovechó de enviarle un mensaje al actual presidente cruzado, Juan Tagle: “El otro día leí una entrevista de Tagle. ¿Juan Tagle se llama? Y me pareció de mal gusto. Preocupado de pequeñeces de que (Fernando) Zampedri me pase y sea el goleador histórico de la UC porque es alguien del club”, cerró molesto.