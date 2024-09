“Es una vergüenza; Conmebol debe permitirle jugar la vuelta”: periodista argentino carga contra el juez que expulsó a Falcón frente a River Plate

Este martes Colo Colo se enfrentó a River Plate en el estadio Monumental por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Si bien el resultado terminó 1-1 y dejó abierta la llave para la revancha que se disputará en Buenos Aires este 24 de septiembre, ambos elencos sufrieron importantes bajas.

Tras un encontrón entre Paulo Díaz y Maximiliano Falcón, el juez brasileño Raphael Claus decidió mostrarle a ambos la segunda tarjeta amarilla y terminaron siendo expulsados. En el Cacique anunciaron que apelarán a esta decisión y encontraron apoyo hasta en Argentina.

El periodista transandino Martín Liberman cargó contra el juez que expulsó al defensor de Colo Colo. “Quiero decir que el árbitro Claus perjudicó a Colo Colo. Para mí era como mínimo amarilla a Borja por su patada, por su plancha. Y como expulsaba a Díaz, Claus sintió que tenía que llevarse a uno de Colo Colo también”, comenzó estableciendo.

Agregó que “Falcón de ninguna manera debió haber sido expulsado, porque Falcón no hizo nada. Falcón no pegó cuando cayeron. El que pegó el codazo de MMA fue Díaz, el chileno de River Plate. El que luego empuja y luego empuja al otro al suelo es Díaz. Falcón de ninguna manera mereció la tarjeta roja. Es una vergüenza que lo haya echado Claus”.

Posterior a estas palabras, expresó que el zaguero del Cacique debería estar presente en el partido de vuelta. “La Conmebol debería revisar la expulsión de Falcón y permitirle jugar la vuelta, porque es un despojo lo que hizo el árbitro brasileño con un futbolista que no hizo nada”.

Luego, describió la jugada para demostrar lo injusto de la roja para el colocolino. “Forcejeo natural, el de River se enoja y le pega un codazo en el suelo. Se levantan y el árbitro le saca amarilla a los dos. Luego, Falcón va a tomar su posición para marcar a Díaz en la jugada de pelota detenida y Díaz no quería que lo marquen, que no quería ni siquiera que se acerquen, lo empuja y lo tira al piso (a Falcón). ¿Qué hace el árbitro brasileño? Los echa a los dos. Una vergüenza sos, Claus, una vergüenza, un miedoso, un acomodaticio que echaste a un tipo que no tenía por qué ser echado para compensar que estabas echando a uno del otro lado. Si te pesan los partidos, bajate, maestro. No dirijas más”, cerró.

Mosa anunció la apelación

Una vez finalizado el encuentro, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la polémica jugada anunciando más tarde que apelarían para poder tener de vuelta a Falcón.

“Esto fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Miguel Borja sobre Emiliano (Amor) es una asquerosidad. Eso es tarjeta roja en cualquier parte. Después, la expulsión de Falcón fue injusta… Eso no se ve en ninguna parte. A pesar de haber tenido a este árbitro en contra, hicimos un muy buen partido”, resumió Mosa.

Luego el dirigente agregó que “nosotros creemos que los árbitros no deben ser protagonistas, pero este señor jugó en contra de Colo Colo. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero las 42 mil personas fueron testigos de que el tipo se cargó contra nosotros”.

“Ojalá que Conmebol tome nota sobre esta situación. Este tipo de jueces no puede dirigir por un buen tiempo. Lo único que hace es echar a perder el espectáculo. Teníamos una cantidad de público maravilloso que se comportó de la mejor manera, todo esto se vio empeñado por un árbitro que dejó mucho que desear”, añadió.

En cuanto a la defensa de Falcón, Mosa explicó que “hablaremos con nuestros abogados, conversaremos con ellos, quienes están estudiando las imágenes. Nosotros esperamos la posibilidad de apelar; como habrán visto, eso no es expulsión. Falcón me contó que Paulo Díaz le dijo de todo, no sabemos por qué fue esa reacción del árbitro”.