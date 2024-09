¿Por qué Miguel Borja no fue expulsado? Conmebol libera los polémicos audios del VAR en duelo entre Colo Colo y River

Colo Colo no quedó conforme con el arbitraje de Raphael Claus en el duelo de ida ante River Plate. Son múltiples los reclamos que han surgido en el Cacique. “No me gusta hablar de eso, pero todas las faltas chiquitas las cobró para ellos. Los choques también”, señaló Esteban Pavez, capitán de los albos luego del partido.

Una situación que fue compartida, y profundizada, por Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. De hecho, el empresario se detuvo en una jugada en concreto. “Esto fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Miguel Borja sobre Emiliano (Amor) es una asquerosidad. Eso es tarjeta roja en cualquier parte. Después, la expulsión de Falcón fue injusta… Eso no se ve en ninguna parte. A pesar de haber tenido a este árbitro en contra, hicimos un muy buen partido”, resumió el mandamás.

Este miércoles, la Conmebol liberó los audios de aquella jugada. De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, el juez del VAR, Rodolpho Toski, compartió el criterio del silbante principal. “Hay un pisotón El pisotón no es pleno. Es de intensidad baja. No tiene intensidad alta, contacto pleno y es el pie”, señaló desde la cabina.

En el audio, la Confederación incluyo una introducción explicativa para complementar la decisión de los árbitros. “Este contacto se produce en parte del tobillo del jugador y el piso con intensidad baja. El árbitro observa la acción, aplica ventaja, posteriormente detiene el juego y no amonesta al infractor. El VAR en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y consideraciones correctas para la acción, logra identificar que existe una infracción temeraria de tarjeta amarilla. De acuerdo al protocolo VAR y las reglas de juego, el VAR solo podrá intervenir en relación a algún incidente dentro de las cuatro categorías de situaciones revisables. Gol, penal, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Al no configurarse ninguno de estos incidentes, el VAR no debe intervenir”, sentencian.

La rabia de Almirón

Junto con destacar que puede pasar cualquier cosa en los próximos 90 minutos, el entrenador habló de lo que van a encontrar en Buenos Aires el próximo martes. “Depende mucho de la personalidad que tenga el equipo. Yo siento que tenemos jugadores de mucha personalidad, jugadores de experiencia. Va a ser difícil. El marco es diferente. Son locales, se siente la presión ahí. Pero el equipo tiene partidos muy buenos de visitante. Así que intentaremos ser nosotros. Intentaremos ir a jugar el partido allá y la intensidad la tenemos que manejar de la misma manera. Va con esa personalidad. Y si uno pasa a las semifinales, tiene que ser como algo épico. Y para eso tenemos que hacer algo extraordinario. Así que esta semana nos prepararemos para hacerlo”, resaltó.

Además, el entrenador dejó un potente mensaje hacia los árbitros. “Esperemos que no pase nada raro, que sea imparcial el árbitro que nos toque allá y que gane el mejor. Si nos toca perder, me siento orgulloso del equipo igual, pero nosotros estamos vivos, estamos muy bien. Así que esperemos hacer un buen partido, que sea imparcial el arbitraje y no incida cómo pasó hoy. La expulsión y la no expulsión en contra de Amor creo que fue bastante claro. Pero bueno, estamos bien”, concluyó.