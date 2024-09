El temor de Jorge Almirón para la revancha ante River: “Esperemos que no pase nada raro y que el arbitraje no incida como hoy”

Jorge Almirón terminó muy tranquilo tras el empate 1-1 frente a River Plate. En su análisis destacó el buen trabajo de sus pupilos y también describió algunas situaciones complejas. “El partido inició como creía que se iba a dar. Nosotros no veníamos de jugar y entramos bastante acelerados, nerviosos. Perdimos mucho. Estábamos muy imprecisos los primeros 15 o 20 minutos”, comenzó señalando.

“Como jugamos mano a mano, fue todo el partido mano a mano. Lo controlamos bien y después creo que fue todo nuestro. Es muy difícil dominar a un rival tanto tiempo. Entonces tuvimos buenos momentos. Tuvimos situación de gol. Creo que si merecíamos ganar, éramos nosotros. Así que conforme con el partido, no era fácil. La sensación de todo es esa. Después hubo fallos que también son determinantes”, lamentó.

Y ahí enumeró las situaciones que a su juicio fueron erradas por el juez Raphael Claus. “Una plancha con una expulsión clara, que no revisó el VAR. Después la expulsión de Falcón. Es un empujón normal. El árbitro lo podía haber manejado de otra manera. Con un empujón de Paulo Díaz, que están discutiendo parte de fútbol en el área. Cuartos de Copa Libertadores, lo podía haber manejado de otra manera, pero la consigna fue esa: actuar de la manera más fácil y expulsar a los dos jugadores. Se quitó el problema de encima porque Paulo Díaz lo empuja. Podría haber seguido el partido tranquilo. No era la expulsión para ninguno de los dos. Me pareció injusto eso”, lanzó.

El DT también alabó el desempeño de Arturo Vidal. “Hace mucho tiempo no jugaba. Era un riesgo, pero conociéndolo, el poco tiempo que lo tengo en el equipo, sabía que iba a rendir. Sobre todo que decide bien. Corre menos y decide mejor. Entonces para el equipo era importante. Bueno, el pase de gol a Carlos...”, destacó.

“En el segundo tiempo creo que el equipo se tranquilizó, pudo manejar la pelota un poco mejor porque había espacio para manejarla. En el primer tiempo estábamos muy acelerados. En el segundo tiempo se hizo mejor. Así se dio el gol”, añadió.

La preocupación

Junto con destacar que puede pasar cualquier cosa en los próximos 90 minutos, el entrenador habló de lo que van a encontrar en Buenos Aires el próximo martes. “Depende mucho de la personalidad que tenga el equipo. Yo siento que tenemos jugadores de mucha personalidad, jugadores de experiencia. Va a ser difícil. El marco es diferente. Son locales, se siente la presión ahí. Pero el equipo tiene partidos muy buenos de visitante. Así que intentaremos ser nosotros. Intentaremos ir a jugar el partido allá y la intensidad la tenemos que manejar de la misma manera. Va con esa personalidad. Y si uno pasa a las semifinales, tiene que ser como algo épico. Y para eso tenemos que hacer algo extraordinario. Así que esta semana nos prepararemos para hacerlo”, resaltó.

Asimismo, insistió en lo doloroso de la baja de Maximiliano Falcón. “Es importante, porque hizo un gran partido. Así que bueno, lo vamos a sentir”.

Sobre las convicciones, el DT se mostró muy satisfecho. “La verdad que jugar contra este rival y jugarlo así, de esa manera y dominarlo por muchos momentos, me deja con mucha tranquilidad, muy seguro de la vuelta. Y todos están así, todos están con esas mismas sensaciones, así que tenemos toda una semana para prepararnos bien y el rival tiene un partido difícil. Esperemos que lo sufran y el martes que viene ir a su cancha y dejar todo para pasar a semifinal. Estamos a 90 minutos de ese sueño, lo vivimos así; estamos a 90 minutos de estar entre los cuatro mejores de América”, lanzó.

Finalmente, dejó un mensaje. “Esperemos que no pase nada raro, que sea imparcial el árbitro que nos toque allá y que gane el mejor. Si nos toca perder, me siento orgulloso del equipo igual, pero nosotros estamos vivos, estamos muy bien. Así que esperemos hacer un buen partido, que sea imparcial el arbitraje y no incida cómo pasó hoy. La expulsión y la no expulsión en contra de Amor creo que fue bastante claro. Pero bueno, estamos bien”, concluyó.