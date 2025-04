Gareca sincera su compleja relación con Chile: “Estoy en un café en Buenos Aires; es difícil que salga en Santiago”

Ricardo Gareca está en Argentina. El Tigre viajó a su país natal luego de la doble fecha FIFA, donde la Roja apenas rescató un punto de seis y quedó colista en las Eliminatorias. Ahora, sorpresivamente, el entrenador profundizó en el momento del elenco nacional. “El ambiente en la Selección no es el ideal, todos somos conscientes. Tengo buena relación con la dirigencia. En mi postura, yo estaba muy seguro de mi posición y la de mis colaboradores, que es continuar en el cargo”, dijo, en entrevista con DSports.

El estratega dio a conocer que respondió al llamado estando fuera de su casa. “Estoy en Buenos Aires, tomándome un café. Es muy difícil que salga a tomar café allá en Santiago”, comentó, en referencia al ambiente complicado y a la hostilidad que recibió en el Estadio Nacional.

Ricardo Gareca ha tenido un rendimiento pésimo en la Roja. (Foto: Photosport)

Sin embargo, también indicó que nunca ha sido insultado en la calle. “La gente en Chile es muy educada, jamás he tenido un problema, pero en estas situaciones no soy de exponerme. Uno sabe en qué momento puede salir y cuando no”, dijo.

La reunión con Milad

Gareca reveló algunos detalles de la reunión que tuvo con Pablo Milad donde se ratificó su continuidad. “Me fui de la reunión y, al poco tiempo, me llamaron para ratificarme. Me dijeron: ‘Siga trabajando tranquilo’. La ANFP está siempre muy cuestionada, pero es una dirigencia con mucha personalidad y están muy claros con lo que quieren”, dio a conocer.

En esa línea, el Tigre vuelve a exhibir confianza en su proceso, pese a los pésimos resultados. “Yo ahora tengo expectativas con Chile, lo que quiero es afianzarme en donde estoy. Si me preguntas qué es lo que quisiera… Bueno, después de que termine este proceso, me gustaría volver a mi país. No me veo sin trabajar, amo lo que hago”, señaló.

Mirando hacia adelante, Gareca descarta que se retire luego de su período en la Roja y se visualiza de vuelta en Argentina. “No le tengo miedo a ningún desafío. Iría a donde me llamen, no tendría problema en ponerme a trabajar en cualquier club”, sentenció.

La versión de la ANFP

Cuando se llevó a cabo la reunión del cuerpo técnico y la ANFP en Quilín, luego el presidente del fútbol chileno comentó los detalles de lo que hablaron. “Los contratos son para cumplirlos. Va relacionado siempre lo contractual de lo monetario. Nunca se separó una cosa de la otra. La Selección no jugó mal ante Ecuador. Tuvo un primer tiempo muy bueno, que no veíamos hace mucho tiempo, ante un rival que va segundo. La convicción es seguir luchando, con mucha fuerza y los jugadores que tenemos. Hay que darles la oportunidad de seguir fogueándose y madurando futbolísticamente”, señaló Pablo Milad.

“Se está planificando lo que viene, él en ningún caso ha renunciado. Va a seguir al mando de la Selección. Planificamos lo que viene y son fechas muy difíciles. Históricamente hemos sacado puntos en Bolivia, pero ante Argentina solo tenemos un triunfo. Vamos a agotar todas las posibilidades de sacar adelante estos partidos y tener buenos resultados. No podemos ahora bajar los brazos”, añadió.