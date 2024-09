“Falcón me contó que Paulo Díaz le dijo de todo”: Aníbal Mosa anuncia que Colo Colo apelará la roja del defensa

En Colo Colo no quedaron conformes. No solo por el empate conseguido ante River Plate, sino también por la actuación del juez brasileño Raphael Claus.

Ya lo había expresado el capitán de los albos, Esteban Pavez, una vez concluido el 1-1 ante los transandinos: “No me gusta hablar de los árbitros, pero acá se cobraron muchas jugadas chicas para ellos, ninguna para nosotros”.

Sin embargo, el presidente del club de Pedreros, Aníbal Mosa, fue mucho más allá en sus cuestionamientos. Incluso, calificó de “vergüenza” el cometido del pito paulista.

“Esto fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Enrique Borja sobre Emiliano (Amor) es una asquerosidad. Eso es tarjeta roja en cualquier parte. Después, la expulsión de Falcón fue injusta… Eso no se ve en ninguna parte. A pesar de haber tenido a este árbitro en contra, hicimos un muy buen partido”, resumió el mandamás.

Asimismo, el máximo dirigente agregó que “nosotros creemos que los árbitros no deben ser protagonistas, pero este señor jugó en contra de Colo Colo. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero las 42 mil personas fueron testigos de que el tipo se cargó contra nosotros”.

En la misma línea, el timonel del club de Macul aseguró que espera una sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol en contra de Claus, quien, según sus palabras, solo se dedicó a “echar a perder el espectáculo”.

“Ojalá que Conmebol tome nota sobre esta situación. Este tipo de jueces no puede dirigir por un buen tiempo. Lo único que hace es echar a perder el espectáculo. Teníamos una cantidad de público maravilloso que se comportó de la mejor manera, todo esto se vio empeñado por un árbitro que dejó mucho que desear”, advirtió Mosa.

Apelación por Falcón

Una de las situaciones que más incomodó al mandamás de Blanco y Negro fue la expulsión de Maximiliano Falcón, uno de los jugadores clave en el esquema del técnico Jorge Almirón.

Sobre ese mismo punto, el empresario adelantó que utilizarán todos los recursos legales que existan para permitir que el zaguero uruguayo pueda jugar la vuelta en Buenos Aires.

“Hablaremos con nuestros abogados, conversaremos con ellos, quienes están estudiando las imágenes. Nosotros esperamos la posibilidad de apelar; como habrán visto, eso no es expulsión. Falcón me contó que Paulo Díaz le dijo de todo, no sabemos por qué fue esa reacción del árbitro”, explicó Mosa.

En la misma línea, insistió que “haremos lo que tengamos que hacer. Esto es injusto, creemos que en este tipo de instancias importantes, como son los cuartos de final de la Copa Libertadores, tiene que haber árbitros más serios”.