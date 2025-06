El desahogo de Nicolás Jarry luego de su memorable victoria en Wimbledon: “Todavía siento que queda mucho dentro mío”

Nicolás Jarry (143°) vuelve a las portadas del mundo por su participación en Wimbledon. El chileno firmó una remontada heroica ante Holger Rune (8°) en la primera ronda del Grand Slam británico. Lo hizo con parciales de 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4.

Luego del encuentro, el Príncipe analizó su victoria e hizo énfasis en cómo se levantó después de estar abajo en las primeras mangas. “Estoy feliz por la manera en la que volví después de perder los primeros sets. Gracias a todos los que vinieron, me ayudaron un montón”, señaló. Estas últimas palabras, emitidas en español para hacerle un guiño a los chilenos presentes.

También habló de sus sensaciones jugando en el césped londinense. “Las condiciones son diferentes a la qualy. Este es un estadio hermoso, en la historia este era el estadio uno o dos y me sentí muy cómodo jugando acá”, comentó.

Nicolás Jarry venció a Holger Rune. . Por @TeamChile_COCH

Según el chileno, más allá de que no venía sumando victorias, hace semanas que siente que ha retomado su mejor versión. “Ya llevo mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Me han tocado draws difíciles, pero he jugado muchos partidos muy buenos y no he bajado los brazos”, comentó.

“Cuando tengo derrotas, es bien jugado”, indicó. Además, se refirió al hecho de que su triunfo fue ante un top 10. “Ayuda un montón para siempre ir subiendo de nivel”, dijo.

“Todavía siento que queda mucho dentro mío y sigo con muchas ganas de seguir mejorando”, comentó. En segunda ronda, el tenista nacional se verá las caras ante el estadounidense Learner Tien (62°). Este año ya lo venció en el pasto de Halle.

El ninguneo de Rune

Por su parte, Rune, le restó méritos al chileno. “Creo que empecé bien el partido, jugando bien. Luego el tercer set fue un poco desafortunado. En el cuarto parcial empecé a sentir la rodilla y me trataron. Desde ese momento, ya nunca fui capaz de sacar y golpear mi revés como fui capaz de hacer en los dos primeros sets”, señaló.

Luego, indicó que esta dolencia ya le había causado malestares con anterioridad. “Sé lo que es, y especialmente jugando extremadamente bajo en la hierba, puede molestar esa zona. Obviamente no esperaba que remontara, pero eso puede pasar. Vamos a ver, voy a comprobarlo ahora con el médico y el fisio y tomaré una decisión. Es algo que he tenido antes, tenemos que comprobarlo con los médicos”, apuntó.

“Si juego normal, le gano nueve de cada diez veces, con todos mis respetos para Jarry. Obviamente hoy no lo he tenido demasiado fácil con mi rodilla, pero sí, no ha sido genial”, cerró.