¿Qué le dijo Paulo Díaz a Maximiliano Falcón? Revelan el insulto que sacó de quicio al defensa de Colo Colo

Colo Colo y River Plate igualaron 1-1 en Macul, en un partido muy cerrado por la Copa Libertadores. Enfrentamiento que estuvo lleno de fricciones y polémicas. Sin embargo, uno de esos álgidos momentos se ganó el protagonismo en el disputado lance.

En los minutos finales, en la antesala de un tiro de esquina del elenco millonario, Maximiliano Falcón tomó a Paulo Díaz, los dos cayeron al césped. Momento en que el chileno golpeó con el codo al uruguayo, quien dio vueltas en el suelo de manera exagerada. Por esta acción, el juez Raphael Claus amonestó a ambos jugadores con amarilla.

Pero la disputa no cesó con las amonestaciones. El partido ni siquiera se alcanzó a reanudar cuando el charrúa cayó otra vez a causa de un nuevo empujón del central formado en Palestino. Entonces, el árbitro brasileño perdió la paciencia y expulsó a los dos futbolistas.

Escándalo que no terminó en las meras tarjetas rojas. Una vez consumado el castigo, los dos futbolistas comenzaron a retirarse del campo de juego, mientras de amenazaban mutuamente, rumbo al túnel. Incluso, el uruguayo le hizo gestos al jugador millonario para que concluyeran el tema a los golpes.

Mientras eso ocurría, las comitivas de ambos clubes junto con personal de seguridad y de la Conmebol, corrieron al túnel. Todo para evitar que escalara el conflicto y se desatara una pelea de proporciones mayores entre ambos defensas.

Porque Peluca esperaba al chileno para encararlo y continuar la discusión originada en la cancha. Ya camino a los vestuarios, la tensión fue en aumento y solo el personal de ambos elencos pudo evitar una tragedia.

Apelación en ciernes

Tras la disputa, ambos elencos confirmaron sus primeras bajas para la vuelta en Buenos Aires. Zagueros clave tanto para River Plate como para Colo Colo, que encontró en Falcón al defensa central con más presencias en el ciclo de Jorge Almirón.

Ausencia notable para los albos que incomodó sobre manera al presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa. En duros términos, el empresario adelantó que utilizarán todos los recursos legales que existan para permitir que el zaguero uruguayo pueda jugar en Núñez.

“Hablaremos con nuestros abogados, conversaremos con ellos, quienes están estudiando las imágenes. Nosotros esperamos la posibilidad de apelar; como habrán visto, eso no es expulsión. Falcón me contó que Paulo Díaz le dijo de todo, no sabemos por qué fue esa reacción del árbitro”, dijo el mandamás de Colo Colo.

El detonante

A diferencia de otras reyertas, en las que muchas veces los protagonistas tapan su boca para que nadie reconozca los improperios, esta vez tanto Díaz como Falcón no se guardaron mucho en su disputa.

En ese escenario, el relator argentino Mariano Closs logró interpretar parte del diálogo de ambos jugadores en la transmisión de ESPN. Así pudo reconocer lo que le dijo el de Núñez contra el uruguayo, el gran detonante de la pelea.

“Ahí le está diciendo ‘fantasma de m…”, confirmó Closs segundos antes de que ambos jugadores terminaran expulsados por el juez Raphael Claus. Momento justo de un escándalo que seguro traerá más consecuencias.