Pelea entre Díaz y Falcón escala a nivel familiar: esposas de ambos futbolistas se enfrentan en redes sociales

El cierre del partido entre Colo Colo y River Plate estuvo encendido. Mientras el elenco millonario se disponía a servir un tiro de esquina, Maximiliano Falcón tomó a Paulo Díaz, los dos cayeron al césped y, con el movimiento, el chileno golpeó con el codo al uruguayo, quien se revolcó en el suelo de manera exagerada. Por esta acción, el juez Raphael Claus los amonestó con amarilla. Sin embargo, la polémica continuó. Las acciones ni siquiera se alcanzaron a reanudar cuando el charrúa cayó otra vez a causa de un empujón del central nacional formado en Palestino. El árbitro brasileño se cansó y los expulsó a los dos.

Tanto el uruguayo como el seleccionado nacional le reclamaron a Claus, pero no hubo caso. El juez no quiso complicarse la vida y fue severo con ambos jugadores. ¿El VAR? No pudo intervenir al tratarse de dos expulsiones por doble amonestación y solo opera en situaciones de tarjetas rojas directas. Una vez fuera del campo, Falcón y Díaz continuaron diciéndose cosas rumbo al túnel. Incluso, el uruguayo le hizo gestos al jugador de la banda sangre, como mostrándole que resolvieran todo en el camino al vestuario.

Díaz y Falcón fueron expulsados. Foto: Photosport

De inmediato parte de la comitiva del Cacique y de River, junto con personal de seguridad y de la Conmebol, corrieron al lugar, para intentar evitar que escalara el conflicto y se desatara una pelea de proporciones mayores entre ambos defensas, ya que el charrúa estaba esperando al chileno para encararlo y continuar la discusión originada en la cancha. Ya en el túnel, hubo muchísima tensión y tuvo que intervenir personal de ambos elencos para evitar un escándalo, según señalaron en Macul.

Llega a sus familias

En rueda de prensa, Jorge Almirón, técnico de Colo Colo, lamentaba la expulsión de uno de sus titulares fijos y criticaba la decisión de Raphael Claus. “El árbitro lo podía haber manejado de otra manera. Hay un empujón de Paulo Díaz, veo que están discutiendo. Es parte del fútbol, cosas que pasan en el área. Son cuartos de Copa Libertadores. Lo podía haber manejado de otra manera, pero la consigna fue esa: actuar de la manera más fácil y expulsar a los dos jugadores. Se quitó el problema de encima porque Díaz lo empuja. Podría haber seguido el partido tranquilo. No era la expulsión para ninguno de los dos. Me pareció injusto eso”, disparó.

Luego del partido, la esposa de Díaz, Fernanda Arenas, arremetió contra Falcón. Subió a su cuenta de Instagram una fotografía del defensor albo, acompañado de emoticones de payaso. Una imagen que no tardó en viralizarse. De hecho, fue por eso que la imagen le llegó a Florencia Pouso, la cónyuge del Peluca. “Qué vas a saber de fútbol vos ¡Anda para el mall!”, replicó la esposa del uruguayo en X.