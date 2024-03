“Nunca un chileno ha triunfado acá”: el día en que Carlos Bilardo truncó el fichaje de Marcelo Salas en Boca Juniors

Marcelo Salas vivió algunos de los años más felices de su carrera en Argentina. El Matador llegó a River Plate a mediados de 1996, quedando para siempre en la memoria de los hinchas por sus goles y los títulos que consiguió. Sin embargo, la historia pudo ser muy distinta de no haberse topado con un entrenador que lo rechazó: Carlos Salvador Bilardo, quien este sábado cumple 86 años.

El Doctor entrenaba a Boca Juniors en aquella temporada. Los xeneizes tenían serias intenciones de sumar al oriundo de Temuco. Pero con la condición de que fuera a préstamo. El formado en Universidad de Chile quería que lo compraran. Y así arranca una historia de dimes y diretes que terminó con una frase potente que no se cumplió.

“Llega mi representante en ese momento y me dice ‘Marcelo, hay una opción de Boca Juniors’. Ya venía de dos o tres años en la U, fue a mitad de año el ‘96 y me quería ir, quería buscar otras opciones, probarme en otro nivel de juego y me quería ir”, contó el Matador al medio Catenaccio Sport.

Salas brilló en dos etapas en River.

“El acuerdo económico no estaba. Yo me reúno y me dicen vamos a préstamo. Yo, con mi representante al lado, digo ‘no, yo no vengo a préstamo. O me compran o no. Porque si vengo a préstamo por tres meses y me pasa algo, me vuelvo a Chile y no salgo nunca más. Bilardo me dice ‘mañana a las 10 entrenamos’ y yo le digo que no puedo entrenar, que no he firmado un contrato. ‘Si mañana me traen el contrato y me compran, voy a entrenar mañana. Pero si no, no’”, relató el exariete.

“Le preguntan a Bilardo ‘qué hacemos. Lo compramos o no lo compramos’. Y ahí Bilardo dice no: ‘Nunca un chileno ha triunfado acá’. Esa es la frase”, sentenció el otrora atacante. Lo cierto es que Salas logró triunfar en Argentina, con 48 goles, 27 asistencias y cinco títulos. “Después de un tiempo me encontré con Macri y me dice, bien en forma argentina: ‘Marcelo, has sido el mayor dolor de huevos que he tenido’. Le pregunto por qué: ‘Porque no te compramos’”, aseguraba el tercer goleador histórico de la Roja.

“Al final me hicieron un favor, porque llegué a River en un momento espectacular, un equipazo. En ese momento Boca era una gran institución, lo que quieras, pero no estaba en un nivel importante, estaba con muchos problemas internos y también de club. Entonces lo mejor que me pasó fue llegar a un buen equipo y una institución bien armada”, finalizó el Matador en su relato. Su primer gol del otro lado de la cordillera fue, precisamente, en un Superclásico ante Boca Juniors, en La Bombonera, luego de que el cuadro millonario pagara US$ 3.2 millones por su carta.

Décadas más tarde, en entrevista con El Deportivo, Bilardo reconoció el gran nivel de Salas. “Históricamente he visto buenos jugadores en Chile. Me tocó coincidir como jugador en una época muy buena a fines de la década de los sesenta. Recuerdo mucho a Alberto Quintano, un tremendo futbolista. De la actualidad no me gusta hablar mucho, siento que sólo los entrenadores pueden hacerlo. Yo te puedo hablar de Marcelo Salas, de Iván Zamorano, que fueron tremendos jugadores y que dejaron muy bien puesto el nombre de Chile”, señaló, sin referirse a su negativa de 1996.