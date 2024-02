El día en que Marcelo Salas frenó la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus

Cristiano Ronaldo se demoró más de lo previsto, pero pudo llegar mucho antes a la Juventus. Casi al comienzo de su carrera. Por esos días, CR7 ya se había instalado como una figura de proyección inconmensurable en el Sporting de Lisboa, el club en el que se formó, lo que despertó el interés del equipo más grande de Italia. Sin embargo, un futbolista chileno truncó la operación.

Alejandro Moggi, hijo de Luciano Moggi, ex director deportivo del club bianconero, reveló que Marcelo Salas fue quien impidió la llegada del portugués al club de Turín. El Matador se negó a ir a Portugal como parte de pago en la operación. “La dirigencia de la Juve me envió a Lisboa junto a Jorge Mendes para cerrar el trato. La idea era organizar el intercambio por Marcelo Salas, de quien querían desprenderse, pero era escéptico de convencer al chileno, porque el fútbol portugués no era tentador. Tenía el contrato de Cristiano en la mano y él estaba feliz de irse a la Juventus”, revela el personero a Tuttosport hace unos años, cuando la llegada del portugués a la Casa Blanca se daba aún como inminente.

Un año después, Cristiano fue transferido al Manchester United y comenzó una carrera sin techo que lo convirtió primero en figura de los Diablos Rojos y que luego lo puso en el mismo sitial en el Real Madrid, el mejor club del mundo. Las vueltas de la vida, o quizás un destino ya escrito, lo ponen de vuelta en el sitio al que el Matador, quien esa oportunidad se decidió por volver a River Plate, le impidió llegar.

El tiempo, sin embargo, puso a Cristiano Ronaldo en la Juventus. Entre 2018 y 2021, el luso fichó en el cuadro italiano tras su sorpresiva salida del Real Madrid. En el elenco de Turín jugó 205 partidos y convirtió 128 goles, anotándose como una de las figuras de su elenco. Además, en su paso por el elenco italiano anotó dos títulos de la Serie A, una Copa de Italia y dos Supercopas.