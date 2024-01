Jorge González muestra su lado más futbolero y se rinde frente a Marcelo Salas

Jorge González a veces muestra su lado futbolero. Lo hace en contadas ocasiones. Pero remarcando ciertos puntos que ha mantenido a lo largo de los años. Uno de los elementos que lo ligan al deporte y que más se recuerda es que el bajo que utilizaba en la segunda etapa de Los Prisioneros tenía stickers de varios clubes de Primera División.

Ahora el músico vuelve a sacar la voz. En diálogo con el medio The Clinic, el compositor de “La voz de los ‘80″ recordó a Marcelo Salas y se deshizo en elogios. El sanmiguelino estaba hablando de los futbolistas que prefieren el dinero por sobre la gloria y en medio de su alocución rememoró una frase del Matador, que explica lo que planteaba.

“¿Qué te importa más: jugar o cobrar? Como dice Marcelo Salas: el problema de los jugadores de ahora es que están pensando más en el tatuaje, en el auto y en el sueldo. No están pensando en el partido. Pucha que era bueno Marcelito. Tremendo jugador”, expresó el cantante.

Jorge González revisando su colección de discos. Foto: Patricio Fuentes

No fue la única referencia al balompié que hizo González. El aclamado multinstrumentista recordó la canción “Comprado en Europa”, que publicó en 2007, donde se refería a los deportistas que saltan al Viejo Continente a ser suplentes. Hoy, a 17 años de aquella canción, asegura arrepentirse, pero mantiene su tesis. “No sé, pero fue completamente desubicado hacerlo, porque a quién le iba a importar el destino de un jugador que va a Europa y no juega. ¿Quién va a ver mal que le estén pagando y no juegue? Yo lo veo mal, porque tener 23 años, estar en la cumbre de tu capacidad y no pisar la cancha, debe ser bien deprimente, pienso yo”, señaló.

El otrora líder de Los Prisioneros aprovechó de volver a destacar su fanatismo por Unión Española, club del cual nunca a ocultado ser hincha. Pero también hizo hincapié en que la manera de seguir el fútbol es distinta a la de antaño. “Cuando yo era chico el jugador bueno era bueno, no más, sin importar de qué club era. Yo era de la Unión, pero si jugaba Colo Colo y representaba a Chile, yo lo apoyaba”, dio a conocer.

“No me gusta esa lógica argentina, que cuando juega Boca Juniors los de River Plate quieren que pierda. Aunque represente al país, les importa más el equipo. Yo también celebré cuando Colo Colo ganó la Libertadores. En Chile todavía te importaba el país, en esa época. Ahora importan más los equipos”, complementó sobre el mismo punto.

Finalmente, el autor de “El baile de los que sobran” también recordó cuando conoció a Chamagol González, acordándose de una conversación que también le hizo un clic en su manera de ver a los deportistas y lo relacionó con su vida en la música. “Fuimos a comer y me impactó cuando me dijo que la gente pensaba que cualquiera llegaba y ganaba en Chipre, y había que sacarse la cresta igual. Que en todo el mundo juegan bien. Y tenía razón, porque en música es lo mismo. No vas llegar a un lugar y no van a tener equipos. En todos los lugares hay de todo y músicos increíbles. O sea, siempre hubo, pero tecnológicamente ahora está mucho más emparejada la cosa”, sentenció.