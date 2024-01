La íntima confesión de Arturo Vidal sobre su experiencia con el alcohol

La relación de Arturo Vidal con el alcohol en algún momento de su carrera significó un problema. Desde que chocó su Ferrari en plena Copa América 2015, diversos testimonios dan cuenta de esas dificultades. Sin embargo, a sus 36 años, esto parece haber cambiado de manera radical.

O al menos eso es lo que confiesa el amigo de Alexis Sanchez en sus redes sociales, donde afirma que cambió su conducta y da las razones para este giro radical. “Ahora estamos cero, cero alcohol. Antes tampoco era una locura, era cuando se podía. La gente no está en el día a día, ve lo que sale en las noticias”, reveló en su canal de Twitch.

Luego detalla el porqué de esta determinación y cómo puede afectar el consumo de alcohol en el rendimiento deportivo. “Depende de cada persona. Igual si tomas todos los días vas a andar para la caga, pero si lo haces una vez al mes no pasa nada”, sostiene.

Pero no se detiene ahí, ya que el nacido en San Joaquín insiste en que “la recuperación cuesta (después del consumo), pero no creo que haga mal. Por eso hay que tomar el alcohol cuando uno sale campeón, para poder disfrutar. A este nivel no puedes dar ventaja, pero creo que todos los jugadores se sirven… cuando se puede, se puede”.

Para cerrar el tema, Vidal realiza una dura crítica a quienes aseguran que es un vicioso. “¿Ustedes creen que si es como dice la gente, hubiese estado en los mejores equipos del mundo, en Europa, saliendo campeón todos los años?”, dispara.

Y su palmarés le da la razón al formado en Colo Colo, ya que de 2012 al 2020 ganó ocho títulos nacionales con Juventus (Italia), Bayern Munich (Alemania), Barcelona (España) e Inter de Milán (Italia), además de los que ya había obtenido con Colo Colo y los que luego logró con el Flamengo (donde incluso levantó la Copa Libertadores 2022).

Además, con la selección chilena, ganó dos veces la Copa América y este año logra disputar 34 partidos con las camisetas del ‘Fla’ y Athletico Paranaense. Sin embargo, una grave lesión a la rodilla lo sacó de las canchas y durante las últimas semanas su nombre sonó fuerte en Boca Juniors. No obstante, las negociaciones se enfriaron con el correr de los días y volvió a resurgir la idea de un retorno a Colo Colo tras la llegada de Jorge Almirón a la banca del Cacique.

“Es un buen entrenador. Por algo llegó a la final de la Libertadores y ha estado en buenos equipos. “Esperemos que le vaya muy bien en Colo Colo. Es máquina”, dice el futbolista del estratega argentino.