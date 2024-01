El desesperado pedido de Arturo Vidal a Alexis Sánchez: “Si me estás escuchando... ¡por favor ándate del Inter!”

Arturo Vidal observa con atención la actividad de sus compañeros de la Selección. A través de su canal de Twitch, el volante comenta las actuaciones y evalúa lo hecho por los futbolistas nacionales. Es un ávido seguidor del fútbol tanto nacional como internacional. Y en esta ocasión, sus ojos los puso en Alexis Sánchez, con quien han compartido cancha en cientos de ocasiones.

El formado en Colo Colo no está conforme con la escasa cantidad de minutos que el Niño Maravilla tiene en el Inter de Milán. Así lo expresa, muy a su modo, en sus transmisiones en vivo. No tiene reparos en dirigirse al tocopillano y pedirle que se vaya del cuadro italiano. “Alexis, si me estás escuchando, por favor ándate del Inter. Está puro hueveando, no tenía que haber vuelto”, dijo.

Alexis celebrando un gol en la época donde estaba junto a Vidal en el Inter.

El King va más allá y aseguró que tuvo una conversación con el nacido en Cobreloa, donde le habría dicho que no volviera a la Serie A. “Es más porfiado, le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado”, expresó el mediocampista.

Para Vidal, el nivel de Sánchez está por sobre el de sus compañeros y no se explica que esté sumando tan poco en el último tiempo. “Martínez es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo. ¿Mkhitaryan? ¡Cómo va a jugar ese hueón antes de Alexis! Cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar”, complementó el Rey Arturo.

Finalmente, le recriminó al cuerpo técnico que el goleador histórico de la Roja recién viera minutos en el último cuarto de hora del compromiso ante Hellas Verona e incluso sentenció que prefiere a Sánchez en el fútbol sudamericano que jugando poco en Europa.

“A mí me da lata, me da rabia que Alexis esté así, es bueno. ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Qué rabia, qué rabia. Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. Tiene que estar donde lo quieran. Que juegue, porque es feliz jugando, pero así no. No es porque sean mejor que él, sino que porque el entrenador no lo quiere y listo”, cerró.