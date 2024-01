Harold Mayne-Nicholls: “Yo asumo el cien por ciento de las responsabilidades de la corporación, de ahí a que sea culpa mía es distinto”

La semana de Harold Mayne-Nicholls ha sido bastante intensa. Por una lado, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 vivió la alegría del resultado de un estudio de la UNAB y Criteria que constató la altísima valoración que tuvo el megaevento en la sociedad chilena, pero por el otro, debió enfrentar la serie de cuestionamientos sobre las rendiciones que levantó la contralora (s) Dorothy Pérez en su visita a la Cámara el miércoles. Este y varios temas aborda a lo largo de esta conversación.

¿Con qué sensación se queda tras estos casi siete meses en el cargo?

Yo me quedo con una tremenda satisfacción de poder construir un equipo de trabajo que sacara adelante los Juegos. Haber podido ensamblar bien las piezas, haberlo dirigido y asumido el liderazgo de los Juegos para beneficio de los deportistas y de la comunidad es una satisfacción tremenda. Se logró de una manera bien evaluada por todo el mundo. Yo por lo menos, estoy muy satisfecho, muy tranquilo.

Usted decía cuando llegó que era un equipo al borde del descenso.

Eso te lo dije a ti en la primera entrevista y tengo aquí en la cabeza que tú me preguntaste qué pasa si descendemos. Y yo te dije “no, no vamos a descender”.

¿Y quedó en zona de copas?

No, en la final. Estas son percepciones y en términos figurados. El lamentable episodio que está viviendo Barranquilla hace que algunos crean que Santiago se pueda repetir. Eso es porque estamos en la final. Estábamos por descender y terminamos jugando la final de la copa. Obviamente en sentido figurado y sin parecer agrandado ni querer humillar a nadie.

¿Qué le pareció la exposición de la contralora subrogante en la Cámara?

Venía escuchando la radio y me sorprendió en general. Primero, la encontré muy cauta, muy paciente, muy académica, muy pedagógica... y después de verdad me sorprendió la forma en que lo hizo, el vocabulario que usó y obviamente hay situaciones que llaman la atención. Era 3 de enero. Quién puede pensar que las rendiciones del 2023 ya están terminadas. En qué empresa del mundo está el balance o la auditoria en esa fecha. Me sorprendió.

Pero también ella habló de rendiciones anteriores a 2023...

De nuevo, la sorpresa. Todo el dinero que recibió esta corporación desde que se creó viene de un convenio. Esto funciona así: Hacienda le entrega los recursos al IND, que son los que necesita la corporación para funcionar. El IND firma un convenio con esta corporación y, para que ese convenio tenga validez, el documento va a la Contraloría que le da el ok, que es la toma de razón. Por lo tanto, es muy complejo que ella no esté al tanto de que este convenio tenga ciertas fechas. Yo rindo, al IND le parece que esto que estoy diciendo que es amarillo es celeste y me pregunta por qué no fue celeste y yo le contesto, hasta que el IND me dice que sí le convencen los argumentos o no. Cualquiera de las dos cosas es normal. Entonces, atribuir que este pimpón normal que está funcionando signifique algo más que el trabajo que tiene que hacer el sistema que está implementado, insisto, me sorprendió, porque todos conocen el funcionamiento del Estado y en este caso además hay una toma de razón de la Contraloría.

Harold Mayne-Nicholls se muestra tranquilo por los cambios que introdujo en su gestión. Foto: Juan Farías/La Tercera.

La Contraloría va más allá, apunta al IND y lo lleva al Consejo de Defensa del Estado.

Habría que saber qué está llevando al Consejo. Nosotros al menos no sabemos. En segundo lugar, nuestra relación es con el IND, no con la Contraloría. Y eso hace que involucre el todo frente a algo que no es así. Nosotros con el IND no tenemos ningún problema y cuando hay algún tema que ellos creen de una manera y nosotros de otra, nos sentamos, conversamos y lo aclaramos. Tú puedes llevar algo al Consejo y puede que te lo acepten o digan que no corresponde. No porque lo lleven tienen la razón absoluta. No porque te formalicen ya eres culpable y mereces cárcel. Para mí fue sorpresivo. No la primera parte, sino la forma en que actuó. Pero, bueno, ella tendrá sus razones.

Cuando usted asumió, puso como plazo el 7 de julio para entregar las rendiciones pendientes. ¿Puede dar fe de que esas rendiciones están bien hechas?

Yo puedo dar fe de que esas rendiciones se completaron en un cien por ciento el 7 de julio. Ahora, si nos faltó una boleta, un documento o una firma... Mira, hay una cosa insólita: el otro día me llegaron unos documentos y los firmé con lapicera negra. Tuve que firmarlos todos de nuevo, ya que te los rechaza el IND porque solo se tienen que firmar con lapicera azul. Me agarraron pa’l leseo y me trajeron cuatro Bic azules. Entonces, ¿dónde está la falta graaave? Yo no puedo dar fe de que no haya un contrato firmado con lapicera negra. Yo vi la gente que trabajó, que subió todo; vi cuando el Sisrec recibía todo y vi cuando el IND liberó el todo, pero no estoy en el día a día; papel por papel; documento por documento. Imposible y no corresponde.

Pero cuando llegó sí había desprolijidades.

Sí, pero esas se fueron solucionando. Tanto así que el 7 de julio cumplimos y después fuimos mejorando los sistemas en la medida de lo posible. Si tampoco existen los sistemas perfectos donde nadie se equivoca en nada. En la época mía había una persona que leía todo lo que salía en el diario para evitar las faltas de ortografía, hoy no está ese lector y hay faltas de ortografía. El mundo perfecto no existe.

Cuando le preguntaron en la Cámara sobre las rendiciones, usted se molestó. ¿Sabía ahí que había algún problema?

No, esto fue muy simple. Yo entiendo las funciones de los estamentos del Estado, pero aquí había una necesidad imperiosa: estábamos contra el tiempo, cosa que la sabe todo el mundo. Entonces, yo en esta misma oficina le pedí a la diputada (Érika) Olivera que por favor no me citara hasta después de los Juegos. “¿Por qué?”, me dijo ella. Porque tengo que sacar los Juegos adelante y no tengo tiempo para investigar lo que pasó para atrás, y me citó igual. Entonces, mi molestia no era porque me preguntaran. En el fondo fue una tarde para ir a dar unas explicaciones que no tuvieron ninguna repercusión. Esa es la realidad y que me obligó a trabajar más a mí. Ahora, en seis meses aquí, no he encontrado ningún tipo de acción que sea dolo. Quizás alguien podrá decir que “esto se pudo hacer de manera distinta”. Eso es otra cosa, no es dolo. El procedimiento pudo ser distinto. Obviamente hemos tenido a gente revisando todo, pero no era mi principal tema en entre el 14 de junio y el 20 de octubre. Hoy seguimos revisando y seguimos sin encontrar nada que nos sorprenda y que diga que hay que hacer una investigación mayor.

Fernando González, Nicolás Massú y Lucy López encienden el pebetero del Estadio Nacional. Foto: Andrés Piña/Santiago 2023 vía Photosport.

También se ha hablado mucho de sus antecesores.

Yo llegué acá y no me puse a ver cómo habían trabajado ellos, pero es tan simple que cuando llegué pedí cambiar esa mesa para allá, porque quería estar en contacto con la gente. A lo mejor, la Gianna (Cunazza) prefería estar en este lado para trabajar mejor y concentrarse más. Yo no soy quién para decir por qué sí o por qué no, y lo mismo en todo lo que hicimos con Fiu, que lo incorporé a todos los eventos, porque entendí que Fiu tenía que transformarse en el gran personaje de los Juegos y no nosotros. Era la única manera de generar esa cosa transversal que se generó, porque Fiu como cualquier mascota bien orientada es transversal.

Se ha insistido mucho en las responsabilidades con esto de la Contraloría. ¿Cuál es la suya?

Yo asumo el cien por ciento de las responsabilidades de la corporación, de ahí a que sea culpa mía es distinto. ¿Seré yo el culpable de algo que pasó el 2019, si es que pasó? Yo diría que no, pero la responsabilidad por supuesto que sí. Por ejemplo, la responsabilidad en los litigios fronterizos de Chile siempre es del actual Presidente de la República y no del que decidió en 1825. Yo asumo toda la responsabilidad y si el día de mañana viene el IND y me señala que por qué no he hecho tal cosa que se debió hacer antes de que asumiera, tendría que iniciar una investigación y dar una respuesta. ¿Soy culpable? Diría que no, pero quizás alguien diga que sí.

¿Qué opinión tiene de los sobreprecios que se terminaron pagando?

Te lo reflejo así: si yo tengo un hijo que tiene un accidente lo voy a llevar a la Urgencia. La Urgencia por definición es más cara que la consulta. Cuando nosotros llegamos aquí y faltaban 140 días, yo no tenía plazo para ir a negociar los precios. Yo estaba en un momento de urgencia y por definición la urgencia es más cara que lo otro. Quien no entienda eso, no lo entiende. Eso en lo mío y también en lo que me imagino que hicieron los otros organismos que tuvieron que invertir. Porque aquí una de las grandes lecciones que tenemos que sacar es que, si nos dan seis años para hacer los Juegos, tenemos que hacerlos en seis años y no en los últimos cuatro meses. Esta planificación estratégica, si es que existió, no se llevó a cabo, porque por algo llegamos estrechos.

¿Y ahí cae la culpa en sus antecesores?

Es que da lo mismo de quién era. Nosotros en las cosas que hicimos yo tengo claro que hubo precios que pude haber pagado más bajo. Claro, si compraba el 2021 era distinto que si compraba en agosto del 2023. Una de las cosas la tuvimos que traer en avión porque el barco no llegaba y el avión por definición es más caro. Puede ser que ahora venga la Contraloría y me diga por qué no lo traje en barco, pero si no lo hacía no tenía los Juegos.

¿En esos casos cómo lo hacían?

Cuando asumí, estábamos cortos en treinta y tantos mil millones de pesos. Entonces, llegué acá y fui varias veces a la Dipres a explicar por qué. Eso lo bajamos a 22 mil y hasta ahí todo bien y después se nos disparó el dólar por lo de Hamas e Israel en la semana previa a los Juegos. El dólar estaba en 840 y llegó a 960 o 970 y tenía que pagarles el viático a todos los que venían. Esas son variables de la economía. Entonces, fuimos de nuevo a la Dipres y entendió.

¿Nunca quedaron cortos?

No tenemos ni un problema financiero, tenemos los recursos para pagar todo lo contratado y tenemos los recursos aprobados para el funcionamiento de este año. No tenemos ni un solo problema financiero y pagamos cuando realmente estamos viendo lo que contratamos. No es que venga una factura por mil cajitas y compramos 500. Ahí se devuelve esa factura.

Miguel Ángel Mujica decía que no hubo robo, pero sí desprolijidades. ¿Lo cree?

Nunca me ha gustado comentar sobre lo que declaran terceros, porque no sé con qué sentido lo están declarando. Sí puedo decir que cuando llegamos nosotros puse especial atención en lo que eran los egresos, introduje modificaciones en los instrumento de pago y traje gente de finanzas de mi más absoluta confianza y de extraordinaria capacidad, como Juan Enrique Montes, y obviamente descansé en él, porque mi labor era sacar adelante los Juegos y él las finanzas. Y por eso hoy logramos cosas increíbles, que todo el mundo decía que no se podía. Por ejemplo, que todos los dineros que nos da el IND nosotros los ponemos a trabajar en la banca. Eso estaba prohibido, porque son dineros públicos...

Eso le pasó a la corporación de los Odesur...

Le pasó porque no lo trabajó bajo las normas que tiene el Ministerio de Hacienda. Las normas son clarísimas, solo a tasa fija, no puedo entrar en la bolsa o a fondos mutuos. Sí en depósito a plazo, que es fijo y tiene garantías del Estado. Hemos trabajado con Juan Enrique, sabíamos que se podía, porque el ministro (Andrés) Velasco lo firmó el 2007, cuando yo estaba en el fútbol, y por eso me acordaba.

¿Qué le pareció la nueva denuncia contra Ximena Restrepo?

Ximena fue una tremenda deportista, gran persona. Con ella tengo conocimiento, no amistad, pero sí mucho respeto. Cuando pasó lo de la 4x400, yo estaba en Viña viendo el fútbol, me enteré como el lunes. La llamé y me dio su versión del tema. Se la volví a preguntar, me la ratificó y yo la creo. Se generó un tema porque yo dije que en el mundo nadie tiene ganado su lugar, porque yo soy un jugador de equipo. Y la posta es una prueba individual, pero en equipo, y si el técnico ve que el otro entrenó mejor en la semana a pesar de que soy el titular, uno lo entiende. Creo que la Ximena no tuvo nada que ver en la decisión del entrenador y ella me dijo que no había hecho ningún comentario despectivo y no tengo por qué no creerle. Cuando vaya a los tribunales se conocerá parcialmente, completamente o nada de la verdad.

¿Y sobre esta acusación?

Y con lo que se supo esta semana, yo ya lo sabía. ¿Qué pasó? Toda el área de deportes, por una decisión mía, el 30 de noviembre dejaba la corporación y otro grupo igual de grande, el 31 de diciembre. No tenía sentido hacerlos permanecer. Ella lo sabía y antes de Navidad se fue de vacaciones y el 31 de diciembre dejó de trabajar. Cuando la vea, le voy a preguntar. A mí me parece muy bien que haya canales de denuncia para las inconductas y que los tribunales investiguen y tomen las decisiones. Me parece que es lo correcto. Si el tribunal desestima lo que pasó, la persona que acusó debiera recibir una sanción, porque es muy fácil enlodar a otro. Ahora, si es como dice la denuncia, evidentemente no es la conducta que uno espera de nadie. Pero primero hay que probar que fue así.

De acuerdo a la encuesta de la UNAB y Criteria, Fiu fue valorado con un 79% de percepción positiva. Foto: Diego Martin/AGENCIAUNO.

¿Se ve en otra corporación como en la de los Juegos Olímpicos o la del Mundial Sub 20?

En el tema de los Juegos Olímpicos del 2036, lo he dicho un montón de veces, y lo reitero, estoy cien por ciento disponible, pero no depende de mí. Estas no son iniciativas personales. Ahora, si el Presidente cree que yo tengo la capacidad para hacer una cosa así y me invita a participar, evidente que lo voy a ver con la mejor de las formas, porque creo que sería un evento espectacular para Chile y eso lo veo sobre todo después de ver los resultados de la encuesta. Y sobre el Mundial, me parece extraordinario. Para mí, organizar un Sub 20 deja mucho más valor positivo en el país que organizar un partido de la Copa del Mundo. Este otro tiene un costo de energía, un costo de miles de factores. De hecho, leí en un diario uruguayo que ya están pensando que les pasen tres o cuatro partidos, porque se dieron cuenta de que el volumen de trabajo para organizar un partido es exactamente igual que para organizar seis u ocho. Hay una cantidad de trabajo impresionante. Y ni hablemos de si es que hacen la inauguración. El costo que tiene hacer la inauguración de la Copa del Mundo es gigantesco. Y hoy día la FIFA se lleva toda la recaudación. Entonces, ¿dónde está la ganancia? En eso, creo que la federación ahí se anotó un poroto gigantesco.

Usted hablaba de Fiu, que estaba algo oculto. ¿Qué hicieron ahí?

No quiero criticar a nadie, ni que se tome como una crítica, ni nada. Pero así como tantas cosas en la vida, Fiu tiene una evolución gigantesca. Del primero que vimos al que vimos ahora en el Hospital Eloísa Díaz, hay una gran diferencia. Pasamos de uno alto, poco atractivo a otro simpático, empático y bailarín. Antes de asumir, leí, investigué y descubrí que no había un personaje transversal que pudiese impactar en la comunidad. Estábamos más bien pensando en que iba a haber un súper atleta. En mi primer discurso pedí un aplauso para Fiu porque no lo habían presentado. Y de ahí en adelante siempre me acompañó y hoy nos gana en todas las encuestas. Generó el efecto que buscábamos.