El villano de Manuel Pellegrini lo vuelve a hacer: Betis no encuentra los caminos ante Sevilla y solo logra el empate

hace 29 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

Betis sumó 11 partidos si ganar a Sevilla por la liga española.

El equipo del Ingeniero no pudo no pudo descifrar el entamado de su archirrival y terminó cediendo un descafeinado empate que no ayuda a los béticos. En ocho partidos por LaLiga al mando de su equipo, el chileno nunca pudo doblegar a los de Nervión.