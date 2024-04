Presidente del Betis golpea la mesa frente a la insistencia por la partida de Manuel Pellegrini

La continuidad de Manuel Pellegrini llena la agenda del Betis en estos días. Si bien el técnico chileno tiene contrato hasta junio de 2026 (lo extendió en julio pasado) parte de la prensa andaluza ya piensa en un cambio.

Si bien el equipo volvió a la victoria después de cuatro derrotas consecutivas, para nada está asegurada su clasificación a Europa para la próxima temporada, sobre todo por la arremetida de Valencia, su próximo rival en LaLiga.

Y es que este último equipo, tras su triunfo por la mínima el lunes 15 de abril, alcanzó el séptimo puesto en la tabla de posiciones. El último lugar para alcanzar un cupo internacional, a falta de siete fechas para el final.

En ese escenario, el partido del sábado en Mestalla (12:30 horas de Chile) es vital para las pretensiones del equipo verdiblanco. “Un partido de seis puntos”, dijo el propio Ingeniero en su última conferencia tras la victoria 2-1 sobre Celta de Vigo.

Alarma de salida

En medio de esta crisis, los rumores sobre una posible partida del entrenador chileno han golpeado fuerte al entorno del club. Pese a que el propio DT santiaguino aseguró que está “contento” en la institución, también reconoció que siempre maneja ofertas para una eventual partida.

“He recibido varias ofertas de Argentina, Chile y clubes de la liga saudí y tenía una cláusula de rescisión en mi contrato, pero no quería irme del Betis, que está en fase de desarrollo”, afirmó el adiestrador chileno a la televisión egipcia.

Palabras que encendieron aún más la posible partida del técnico, quien pese a todo tiene una cláusula de salida de casi 6 millones de dólares, establecida por contrato entre ambas partes.

Sin embargo, en el Betis no quieren saber nada de una potencial ida de Pellegrini. Así quedó claro en las palabras del presidente de la institución, Ángel Haro, quien desmintió de manera tajante la opción de no contar con el chileno.

“Internamente no hay ningún debate. Estamos contentos con su trabajo y tiene contrato en vigor. Me sorprende que se especule. Si viene alguien para pagar la cláusula, pues bueno, se verá. Pero de nuestras conversaciones no se desprende que vaya a haber una salida”, explicó el mandamás en la tradicional Feria de Sevilla.

Pero la insistencia de los medios locales sobre el tema incomodó al timonel del cuadro sevillano, quien incluso tuvo que responder cuatro veces la misma pregunta, aunque la respuesta fue siempre la misma.

“Como digo, no hay debate. Estoy contento con él, él está contento con el club. Me sorprende a veces este debate. Asegurar algo en el fútbol es casi imposible. Si alguien pone una cláusula y se va, pues bueno. Pero nosotros estamos contentos y en ningún caso, entre las conversaciones que tenemos, se puede desprender una opción de salida. El fútbol también es imprevisible”, remató Haro.