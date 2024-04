Las confesiones de Pellegrini en la TV egipcia: “He recibido varias ofertas de Argentina, Chile y la liga saudí; pero no quería irme del Betis”

Con una dilatada trayectoria a cuestas, Manuel Pellegrini sigue inmerso en la élite. Por lo mismo, no es extraño que sea sujeto de interés desde diferentes latitudes para conversar de fútbol. Hasta de África. Varias frases dejó la entrevista que concedió el Ingeniero, en contacto vía Zoom, al Canal Uno de la televisión egipcia, donde habló de su carrera, su momento en el Betis y lo que proyecta para el futuro.

Tocando distintos puntos de su trayectoria, habló con particular cariño de su experiencia en el Manchester City, donde fue campeón en tres ocasiones. “Mi etapa con el Manchester City fue maravillosa, en la cual logré el título de la Premier League en el 2013-2014, y el título de la Copa (de la Liga) en mi primera temporada fue un logro y algo positivo”, dijo el chileno, quien definió a los Ciudadanos como “el club más fuerte del mundo” y a la Premier como “la mejor liga de fútbol”. “Mi experiencia podría haber sido de más de tres años con el City, pero en general estoy contento con esta experiencia y no me enojé después de que el City anunciara el nombramiento de Guardiola, debido a la franqueza de la dirección del club conmigo antes”, añadió.

Antes de llegar a Inglaterra, Pellegrini estuvo en España y una de sus estaciones fue el Real Madrid. Calificó su llegada a la Casa Blanca como “genial”. “A cualquier entrenador del mundo le gustaría entrenar al Real Madrid porque es un equipo que siempre busca ganar títulos, y mi experiencia quedará grabada en mi memoria. Quería seguir más tiempo en el Real Madrid, pero Florentino Pérez, presidente del club, tras su regreso, quiso un cambio”, apuntó.

En la tienda merengue, Pellegrini dirigió a Cristiano Ronaldo, uno de los grandes íconos de la era reciente de la actividad. El Ingeniero dijo que “la competencia entre Cristiano y Lionel Messi hizo que haya una mayor pasión y amor por seguir el fútbol. No creo que haya una gran competencia entre dos jugadores en la historia del fútbol. Cristiano es un gran jugador y profesional, y cuando lo entrené en el Real Madrid no hubo problemas con él y era comprometido.

Ofertas y proyecciones

El DT chileno también habló del Betis, donde tiene contrato vigente hasta 2026. Más allá de algunas dudas que afloraron por esta compleja temporada 23-24, Manuel Pellegrini aspira a continuar en los verdiblancos y reconoció que rechazó ofrecimientos para no cortar su proyecto en Sevilla.

“Esta es mi cuarta temporada con el Betis y mi valoración de esta experiencia actual es positiva. Mi equipo se está desarrollando mucho y hemos podido ser un equipo competitivo y nuestra ambición continúa a pesar de las dificultades que afrontamos esta temporada. He recibido varias ofertas de Argentina, Chile y clubes de la liga saudí y tenía una cláusula de rescisión en mi contrato, pero no quería irme del Betis, que está en fase de desarrollo”, sentenció.

También habló sobre José Mourinho, con quien forjó una peculiar rivalidad en España e Inglaterra. “Mi relación con José Mourinho es normal. Es un entrenador senior y siempre hace declaraciones fuertes. No nos hemos visto mucho en España y no hay diferencias entre nosotros. Cada uno tiene su propia opinión”, declaró.

Proyectando los campeonatos de selecciones que se jugarán a mitad de año, la Eurocopa y la Copa América, dijo: “Hay una gran convergencia entre el nivel de los equipos en Europa, y los equipos que se preparen mejor tendrán mayores posibilidades de competir por el título de la Eurocopa. No habrá grandes sorpresas en el ganador del título. Los candidatos más destacados pueden ser Francia y Alemania. Y lo mismo ocurre en la Copa América. No espero que haya sorpresas. Esperamos que las selecciones de Chile y Brasil compitan por el título”.

Obviamente, también fue consultado sobre el gran nombre del fútbol egipcio, Mohamed Salah: “Es un jugador excepcional, posee una mentalidad maravillosa y es un jugador profesional en todo el sentido de la palabra, dentro y fuera del campo. Tiene una gran capacidad técnica y calidad. Ha tenido temporadas maravillosas con el Liverpool y solo puedo hablar positivamente de él”.