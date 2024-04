Las claves que llevaron al CNAD a rechazar por unanimidad las denuncias contra Ximena Restrepo

Ximena Restrepo ha sido declarada inocente de las denuncias de discriminación y racismo en su contra. El fallo, lo recibió este sábado tras una extensa audiencia por parte del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo que vino a cerrar un periodo de cinco meses extremadamente mediático para la vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weil.

El ente determinó que el comportamiento de la colombiana en los minutos previos a la posta 4x400 femenina de Santiago 2023, donde incluso Berdine Castillo la había acusado por trato racista, no contemplaba actos discriminatorios. “Se rechaza la denuncia por la unanimidad de los miembros de este Comité Nacional y en consecuencia se absuelve al denunciado de la denuncia formulada en su contra”, explicaba el fallo del CNAD.

48 horas después de que la audiencia llegara a su fin, Eduardo Arévalo, presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, conversó con El Deportivo sobre aquello y detalló el por qué de una determinación que causó mucho ruido en el mundo del atletismo. Sobre ese punto en particular es claro: “Nosotros no fallamos para dejar contenta a la galería, fallamos conforme lo que dice la ley”.

Arévalo también es enfático en que la decisión de declarar inocente a Restrepo radica exclusivamente por el carácter probatorio del proceso, donde la defensa de Berdine Castillo y Poulette Cardoch no fue capaz de corroborar las acciones que acusaban. “A todos los testigos se les preguntó si en algún momento ellos escucharon palabras racistas, si en algún minuto escucharon garabatos, si maltrataron a las atletas. Nadie dijo que sí. Todos reconocieron que no hubo eso”, agrega la máxima autoridad del tribunal.

Fue junto a ese comentario que además lanza un detalle clave que se vivió en la audiencia. “El Gerente Técnico, Felipe de la Fuente, en su declaración dice que hubo una discusión bastante fuerte con la señora Restrepo, entonces se le preguntó expresamente si recibió garabatos, insultos o maltrato. No, no y no. Dijo “fue una discusión en donde lo único que ella dijo es que están haciendo todas las cosas mal”. Ninguno de los testigos logró acreditar los hechos de discriminación, ninguno”, comentó.

Esta postura va en la misma línea que la explicada por Carlos Castro, abogado de Restrepo. “Claramente lo que lo que ocurrió ese día 4 de noviembre en nada se acercó a lo que se trató de plantear por la parte acusadora y el tribunal en el fondo lo que dijo fue que no hubo una prueba suficiente que los convenciera de que estos hechos habían ocurrido como se pretendió por parte de la responsable institucional y de la denunciantes”, mencionó de manera exclusiva el letrado a El Deportivo.

Para el presidente del CNAD también mucho de eso se explica por los problemas de planteamiento que presentó el abogado de las atletas, lo cual terminó provocando que no solo Restrepo fuese absuelta de todos los cargos, sino que también Marcelo Gajardo, entrenador a cargo de la posta.

Sobre esta otra determinación también entregó los detalles que la justifican. “Toda prueba que el abogado de las denunciantes presentó se radicó en el hecho de que aquí hubo discriminación por haberlas sacado de la posta, pero nunca acreditaron hechos concretos y objetivos de dónde estaba la discriminación. Lo que quedó claro fue que si bien podría el entrenador haber cometido un error, no era un acto de discriminación. Por eso en el veredicto, nosotros pusimos la definición de lo que es discriminación. Para que la gente entendiera”, menciona.

Es ahí que Arévalo también enfatiza en el rol del Comité y su forma de trabajo. “Nosotros hacemos presente con respecto al señor Gajardo, que si bien podrían ser conductas antideportivas, no están enmarcadas en el Derecho 22. Nosotros tenemos que fallar conforme a lo que dice la ley. Nosotros no fallamos para dejar contenta a la galería, fallamos conforme lo que dice la ley. Por eso cuando partí en mi presentación de audiencia, expliqué que todo lo que se ha especulado y se ha dicho, tiene que ser acreditado aquí frente a estrado y eso no lo hicieron”, lanza.