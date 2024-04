Problemas para Colo Colo: lesión de Carlos Palacios complica a Jorge Almirón en plena semana de clásicos

Colo Colo y Cobreloa vuelven a enfrentarse por Primera División después de ocho temporadas. El estadio Monumental recibirá un duelo se vive como lo que es: un clásico.

Ambos llegan en posiciones similares en el torneo, pero con contextos muy distintos. Los dos ostentan diez unidades: suman tres triunfos, un empate y tres derrotas; aunque el Cacique marcha en la novena posición y los zorros en la undécima. Sin embargo, sus realidades son diferentes. Mientras que los loínos buscan asentarse en su primera temporada tras regresar a la máxima categoría del fútbol chileno, el Cacique no ha cumplido con las expectativas en el medio local.

Los albos tienen la mente en la Copa Libertadores. Jorge Almirón ha impuesto la dosificación para competir en el certamen continental, al que le ha dado prioridad. De hecho, fue algo que consiguió: suma un triunfo de local ante Cerro Porteño y una derrota contra Fluminense en el Maracaná, que trajo satisfacción por la forma, a pesar de la derrota. No obstante, el Campeonato Nacional fue dejado de lado. El Cacique, con un partido menos, se encuentra a diez puntos de Universidad de Chile, su máximo rival y el flamante puntero del certamen.

Ante los de El Loa, el cuadro de Macul no recurrirá al “equipo B”. En efecto, irá con todo lo que tiene, pues no debe afrontar el torneo internacional entre semana. Eso sí, sufren la sensible baja de Carlos Palacios. La Joya, que arrastra una lesión en la muñeca que se produjo ante el Flu, quedó fuera del duelo e incluso es duda para enfrentar a Universidad Católica, el próximo sábado 20 de abril. La ausencia de uno de sus jugadores más determinantes llega en un momento complejo, donde los albos tienen la urgencia de sumar de a tres o se alejarán de la pelea por la corona.

Colo Colo formará con: Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Leonardo Gil y Arturo Vidal en el mediocampo; Cristián Zavala, Guillermo Paiva y Marcos Bolados en ataque.

Cobreloa, en tanto, buscará nuevamente hacerse fuerte ante el Cacique. Los mineros, que han tenido presentaciones irregulares, se ubican en la mitad de la tabla, pero un triunfo los metería de lleno nuevamente en la zona media-alta del certamen.

Los loínos irán por un esquivo triunfo en los últimos duelos. La última victoria oficial de los mineros fue el 5-2 en el Transición 2013, mientras que para consignar una conquista en el recinto de Macul hay que remontarse al Clausura 2011, cuando los nortinos se impusieron por 2-3 en la Ruca.

La probable formación de los zorros para ir en busca el triunfo en el Monumental será con: Nicolás Avellaneda en portería; Jorge Espejo, Rodolfo González, Bastián Tapia, Nicolás Palma en la zaga; Luis García, Juan Leiva; Francisco Arancibia, Christian Bravo en medio campo; Cristian Insaurralde y Bairon Monroy en ofensiva.

Intenso duelo

El historial es un claro reflejo de la equiparada rivalidad que mantienen albos y loínos. En total, en 46 años de disputas y hostilidades (los mineros debutaron en Primera en 1978), suman 96 encuentros en la máxima categoría, en cualquier cancha. Cuentan con un equilibrio perfecto: 34 victorias para cada uno y 28 empates.

Los zorros mantienen el mejor registro entre todos los club que han enfrentado al Cacique en más de 13 oportunidades. ¿Y en goles? 136 para los de Macul y 132 para los de El Loa.

Por otra parte, existe una condicionante trascendental a la hora de definir un clásico, que va más allá de lo futbolístico y lo estadístico: lo emocional. Ambos se consideran a sí mismo como rivales. Es un partido que siempre quieren ganar.

Históricamente, Cobreloa ha sido una molestia para Colo Colo. Además de la igualdad en cuanto al historial, hay dos datos que lo evidencian. El primero indica que los zorros son el único equipo que ha dado la vuelta olímpica en el Monumental, en el Clausura 2003. El otro trata sobre la extensa racha negativa de los albos en Calama. El Cacique estuvo más de 22 años sin conocer de alegrías de visita (entre el 22 de diciembre de 1979 y el 9 de marzo de 2002). En detalle, fueron 16 derrotas y siete empates.