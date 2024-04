¿Sigue en el fútbol español?: Manuel Pellegrini aclara su futuro en el Betis

Los últimos días han sido los peores de Manuel Pellegrini en su cuarta temporada con el Betis. Las cuatro derrotas consecutivas en LaLiga han encendido los rumores sobre la posible salida del entrenador chileno.

Si bien el Ingeniero tiene contrato hasta 2026 con el cuadro sevillano, lo cierto es que algunos medios y columnistas partidarios del club han pedido la salida de DT.

“Váyase, Manuel, por su bien más que por el del Betis. Es usted un entrenador que lo ha dado todo por el club, que cae bien, que ha conseguido un título y que ha hecho historia en el Benito Villamarín con tres clasificaciones europeas consecutivas. Pero que no se le olvide ahora que es usted precisamente eso, un entrenador”, escribió hace algunos días Alberto Gálvez del medio Estadio Deportivo.

Rumores de salida

En medio este convulsionado ambiente, el diario Il Messaggero publicó una supuesta reunión del Ingeniero con los directivos de la Roma, el fin de semana pasado. Situación que el propio involucrado salió a aclarar.

“Vi la noticia de la Roma. Bastante mala, por todos sitios. No fui a ningún partido, fui con mis familiares a la ciudad. Fue de un día para otro, no pasó nada más. No sé de dónde salió. Me gusta cumplir mis contratos, estoy muy contento aquí”, explicó el adiestrador.

En la misma conferencia de prensa, en la antesala del crucial partido ante Celta de Vigo en Andalucía (15:00 horas de Chile), el chileno hizo un repaso por su carrera en el cuadro más popular de Sevilla.

“Han sido cuatro años muy regulares a excepción de este último mes. El año pasado nos pasó algo semejante tras caer en Europa. Creo que tenemos que mantener la tranquilidad necesaria. Nos marcamos objetivos optimistas”, explicó Pellegrini.

Asimismo, el DT agregó que “si durante cuatro años hemos sido regulares, no se puede tirar todo el proceso si en un mes perdemos cuatro partidos. Debemos tener la tranquilidad necesaria. No creo que haya intranquilidad, ni dentro del club, ni en lo personal. Después hay que vender, hay todo tipo de opiniones, pero lo de fuera es algo aparte”.

A pesar de las críticas de algunos medios partidarios, el grueso de los simpatizantes del cuadro verdiblanco está con el chileno. Sobre todo, cuando las opciones de regresar a un torneo europeo todavía están al alcance.

“Ahora tenemos a todo el mundo ilusionado, intentaremos sumar lo máximo de aquí a final de temporada. Cuando se gana, también hay cosas que preocupan. Personalmente, intento hacer un diagnóstico lo más certero posible. El periodismo hace una valoración y los técnicos hacemos otra a través de lo que vemos durante toda la semana”, afirmó el adiestrador.